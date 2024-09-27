В 6-м туре итальянской Серии А встретятся «Дженоа» и «Ювентус» на стадионе «Удинезе Арена». Обе команды начинают сезон с разной динамикой: «Дженоа» находится на 16-м месте с 5 очками, в то время как «Ювентус» занимает 4-ю строчку, набрав 9 очков. Несмотря на разницу в позициях, матч обещает быть напряженным, так как хозяева постараются использовать свои сильные стороны на домашнем поле, чтобы прервать серию неудач.
Анализ команды «Дженоа»
Команда под руководством Луиджи Феррариса демонстрирует проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних пяти матчах «Дженоа» забила всего 3 гола, что говорит о низкой эффективности в нападении. Ситуацию усугубляет отсутствие надежности в защите – команда пропустила 6 голов, а в последних трех играх они неизменно пропускают. На фоне таких результатов сложно рассчитывать на успешное выступление против сильных соперников, таких как «Ювентус».
Последние 5 матчей:
-
Дженоа 1:1 Сампдория (Кубок, поражение по пенальти)
-
Венеция 2:0 Дженоа
-
Дженоа 1:1 Рома
-
Дженоа 0:2 Верона
-
Монца 0:1 Дженоа
Ключевые показатели:
-
Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
-
Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
-
Пропускает в 4 последних матчах.
-
Не может выиграть в 3 последних матчах.
Анализ команды «Ювентус»
Под руководством Тиаго Мотты «Ювентус» демонстрирует отличную игру в обороне. Команда не пропускает в 5 из последних 7 матчей, и в последних пяти встречах среднее количество пропущенных мячей составляет всего 0.20 за игру. Однако, несмотря на стабильность в обороне, «Ювентус» испытывает определенные сложности в атаке – за последние пять матчей команда забила лишь 6 голов. Душан Влахович, являясь лучшим бомбардиром с двумя мячами, не всегда получает достаточную поддержку от партнеров.
Последние 5 матчей:
-
Ювентус 0:0 Наполи
-
Ювентус 3:1 ПСВ (Лига чемпионов)
-
Эмполи 0:0 Ювентус
-
Ювентус 0:0 Рома
-
Верона 0:3 Ювентус
Ключевые показатели:
-
Пропускает в среднем 0.20 гола за игру.
-
Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
-
Не пропускает в 6 последних матчах Серии А.
-
Не проигрывает в 6 последних матчах.
Тактический разбор
Ожидается, что «Ювентус» будет владеть мячом и активно использовать контроль средней линии для создания атакующих возможностей. За счет стабильной обороны гости постараются избежать контратак «Дженоа», которые, несмотря на неудачи, могут быть опасными в определенных эпизодах. В свою очередь, «Дженоа» будет делать ставку на надежную оборону и попытки использовать ошибки соперника для выхода в контратаки. Однако, учитывая силу защитных линий «Ювентуса», хозяевам будет сложно создавать моменты.
Личные встречи
-
17 марта 2024 года: Ювентус 0:0 Дженоа
-
15 декабря 2023 года: Дженоа 1:1 Ювентус
-
6 мая 2022 года: Дженоа 2:1 Ювентус
-
5 декабря 2021 года: Ювентус 2:0 Дженоа
-
11 апреля 2021 года: Ювентус 3:1 Дженоа
Коэффициенты букмекера:
-
Победа «Дженоа»: 4.50
-
Ничья: 3.40
-
Победа «Ювентуса»: 1.80
Рекомендации для ставок:
-
Наиболее безопасная ставка: Победа «Ювентуса» (1.80). Гости показывают лучшую форму и обладают более сильной обороной.
-
Умеренная ставка: Тотал меньше 2,5 голов (1.75). Обе команды имеют проблемы в атаке и предпочитают осторожную игру.
-
Более рискованная ставка: Точный счет 0:1 в пользу «Ювентуса» (6.00). Матч может оказаться малорезультативным, с минимальной победой гостей.
Рекомендация: Победа «Ювентуса» за коэффициент 1.80.