В 6-м туре итальянской Серии А встретятся «Дженоа» и «Ювентус» на стадионе «Удинезе Арена». Обе команды начинают сезон с разной динамикой: «Дженоа» находится на 16-м месте с 5 очками, в то время как «Ювентус» занимает 4-ю строчку, набрав 9 очков. Несмотря на разницу в позициях, матч обещает быть напряженным, так как хозяева постараются использовать свои сильные стороны на домашнем поле, чтобы прервать серию неудач.

Анализ команды «Дженоа»

Команда под руководством Луиджи Феррариса демонстрирует проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних пяти матчах «Дженоа» забила всего 3 гола, что говорит о низкой эффективности в нападении. Ситуацию усугубляет отсутствие надежности в защите – команда пропустила 6 голов, а в последних трех играх они неизменно пропускают. На фоне таких результатов сложно рассчитывать на успешное выступление против сильных соперников, таких как «Ювентус».

Последние 5 матчей:

Дженоа 1:1 Сампдория (Кубок, поражение по пенальти)

Венеция 2:0 Дженоа

Дженоа 1:1 Рома

Дженоа 0:2 Верона

Монца 0:1 Дженоа

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Пропускает в 4 последних матчах.

Не может выиграть в 3 последних матчах.

Анализ команды «Ювентус»

Под руководством Тиаго Мотты «Ювентус» демонстрирует отличную игру в обороне. Команда не пропускает в 5 из последних 7 матчей, и в последних пяти встречах среднее количество пропущенных мячей составляет всего 0.20 за игру. Однако, несмотря на стабильность в обороне, «Ювентус» испытывает определенные сложности в атаке – за последние пять матчей команда забила лишь 6 голов. Душан Влахович, являясь лучшим бомбардиром с двумя мячами, не всегда получает достаточную поддержку от партнеров.

Последние 5 матчей:

Ювентус 0:0 Наполи

Ювентус 3:1 ПСВ (Лига чемпионов)

Эмполи 0:0 Ювентус

Ювентус 0:0 Рома

Верона 0:3 Ювентус

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Не пропускает в 6 последних матчах Серии А.

Не проигрывает в 6 последних матчах.

Тактический разбор

Ожидается, что «Ювентус» будет владеть мячом и активно использовать контроль средней линии для создания атакующих возможностей. За счет стабильной обороны гости постараются избежать контратак «Дженоа», которые, несмотря на неудачи, могут быть опасными в определенных эпизодах. В свою очередь, «Дженоа» будет делать ставку на надежную оборону и попытки использовать ошибки соперника для выхода в контратаки. Однако, учитывая силу защитных линий «Ювентуса», хозяевам будет сложно создавать моменты.

Личные встречи

17 марта 2024 года: Ювентус 0:0 Дженоа

15 декабря 2023 года: Дженоа 1:1 Ювентус

6 мая 2022 года: Дженоа 2:1 Ювентус

5 декабря 2021 года: Ювентус 2:0 Дженоа

11 апреля 2021 года: Ювентус 3:1 Дженоа

Коэффициенты букмекера:

Победа «Дженоа»: 4.50

Ничья: 3.40

Победа «Ювентуса»: 1.80

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка : Победа «Ювентуса» (1.80). Гости показывают лучшую форму и обладают более сильной обороной.

Умеренная ставка : Тотал меньше 2,5 голов (1.75). Обе команды имеют проблемы в атаке и предпочитают осторожную игру.

Более рискованная ставка: Точный счет 0:1 в пользу «Ювентуса» (6.00). Матч может оказаться малорезультативным, с минимальной победой гостей.

Рекомендация: Победа «Ювентуса» за коэффициент 1.80.