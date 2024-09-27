Слишкович оценил чемпионскую гонку в РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне российской Премьер-лиги.
«На данный момент в России нет явного фаворита на чемпионство. Не вижу сейчас команду, которая была бы намного лучше остальных.
«Зенит»? «Краснодар» и «Локомотив» отстают всего на два очка. Теоретически уже после следующего тура «Зенит» может стать третьим.
Этим футбол и интересен. Думаю, нынешний сезон РПЛ будет конкурентным до конца», – заявил Слишкович.
- «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 9 туров с 23 очками.
- Далее идут «Краснодар» (21), «Локомотив» (21), «Динамо» (17) и «Спартак» (16).
Источник: Sport24