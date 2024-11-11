Агент Гурцкая – об «Оренбурге» при Слишковиче: «Эта команда будет обречена через пять туров»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Оренбург» ошибся, назначив Владимира Слишковича на пост главного тренера.

– Матч «Оренбурга» против «Махачкалы» – показатель, что «Оренбург» ошибся с тренером.

Слишкович хочет играть в футбол, в который он играл с более качественной командой. Он хочет отойти назад и ловить соперника на контратаках, но «Оренбург» – очень легковесная команда, какая-то пушинка.

Ее «Динамо Мх» просто избило, они их повесили на канаты и просто избивали. Я никогда не видел, чтобы «Динамо Мх» имело такое большое преимущество. Махачкала на каждом участке поля была сильнее.

Этот «Оренбург» – как команда Медиалиги: выходит делать шоу, а люди выходят очки брать. Если они быстро не признают, что Слишкович – ошибка, они вылетят. Эта команда будет обречена через пять туров.

– Это самая вероятная отставка для вас?

– Нет, но самая очевидная. Тренера, которого взяли за то, что он красиво болтает на шоу. Это изначально неправильно. У него нет никакой истории, биографии, ничего.

– Кто вам сказал, что Слишковича взяли за это?

– Я говорю, что его взяли за это.

– Это вам кто сказал?

– Крузенштерн. Приехал с плавания и сказал. Какая разница кто сказал?

По такому принципу «Оренбург» должен следующим тренером взять Григоряна. Будет тренер, который будет красиво рассказывать на пресс-конференциях.

«Оренбург» назначил Слишковича 7 октября.

С тех пор команда по разу победила и сыграла вничью, а также потерпела 3 поражения.

1-й круг РПЛ «Оренбург» закончил на последнем месте.

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