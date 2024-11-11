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    • Агент Гурцкая – об «Оренбурге» при Слишковиче: «Эта команда будет обречена через пять туров»

    Агент Гурцкая – об «Оренбурге» при Слишковиче: «Эта команда будет обречена через пять туров»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Оренбург» ошибся, назначив Владимира Слишковича на пост главного тренера.

    – Матч «Оренбурга» против «Махачкалы» – показатель, что «Оренбург» ошибся с тренером.

    Слишкович хочет играть в футбол, в который он играл с более качественной командой. Он хочет отойти назад и ловить соперника на контратаках, но «Оренбург» – очень легковесная команда, какая-то пушинка.

    Ее «Динамо Мх» просто избило, они их повесили на канаты и просто избивали. Я никогда не видел, чтобы «Динамо Мх» имело такое большое преимущество. Махачкала на каждом участке поля была сильнее.

    Этот «Оренбург» – как команда Медиалиги: выходит делать шоу, а люди выходят очки брать. Если они быстро не признают, что Слишкович – ошибка, они вылетят. Эта команда будет обречена через пять туров.

    – Это самая вероятная отставка для вас?

    – Нет, но самая очевидная. Тренера, которого взяли за то, что он красиво болтает на шоу. Это изначально неправильно. У него нет никакой истории, биографии, ничего.

    – Кто вам сказал, что Слишковича взяли за это?

    – Я говорю, что его взяли за это.

    – Это вам кто сказал?

    – Крузенштерн. Приехал с плавания и сказал. Какая разница кто сказал?

    По такому принципу «Оренбург» должен следующим тренером взять Григоряна. Будет тренер, который будет красиво рассказывать на пресс-конференциях.

    • «Оренбург» назначил Слишковича 7 октября.
    • С тех пор команда по разу победила и сыграла вничью, а также потерпела 3 поражения.
    • 1-й круг РПЛ «Оренбург» закончил на последнем месте.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    11.11.2024 22:50
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1731384757
    Своим вопросом "Кто вам сказал?" интервьюер сразу записал себя в персонажи второго, даже третьего сорта. Рабская психология. Надо обязательно, чтобы кто-то сказал?... Сверху, или с гнилого запада?... А где своё мнение, журналюга?... *****!
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