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  • Депутат Милонов – о Пьяниче в ЦСКА: «Европейцы понимают, что в России у них есть будущее»

Депутат Милонов – о Пьяниче в ЦСКА: «Европейцы понимают, что в России у них есть будущее»

26 сентября 2024, 21:57
2

Депутат Госдумы России Виталий Милонов оценил переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

  • 2 года назад он выступал против проведения матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.
  • В интервью пресс-службе армейцев Пьянич сказал: «Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться».

«Я бы не стал говорить, что Пьянича прогнули. И не могу утверждать, говорил он что-то или нет.

Но тогда была одна ситуация – люди жили в определенном информационном окружении, не обладали объективной информацией. Но сейчас европейцы переходят к нам и понимают, что в России у них есть будущее.

Это неплохо. В любом случае, не надо превращать переход Пьянича в политическое действо.

Человек переходит не потому, что в этом есть какие-то подспудные моменты, он просто он хочет играть в русском клубе. И замечательно, если будет играть хорошо», – заявил Милонов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем
Комментарии (2)
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Gwynbleidd
1727379020
Правильно говорит!
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Persona_non_Grata
1727382881
Я охреневаю от этих "народных избранников" - что-что а вот всё вывернуть наизнанку и перекроить под свои лекала ( не говоря уж про переобуться ) могут на раз-два - "ПОЛИТИКИ" !!!...
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