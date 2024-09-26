Депутат Милонов – о Пьяниче в ЦСКА: «Европейцы понимают, что в России у них есть будущее»

Депутат Госдумы России Виталий Милонов оценил переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

2 года назад он выступал против проведения матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

В интервью пресс-службе армейцев Пьянич сказал: «Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться».

«Я бы не стал говорить, что Пьянича прогнули. И не могу утверждать, говорил он что-то или нет.

Но тогда была одна ситуация – люди жили в определенном информационном окружении, не обладали объективной информацией. Но сейчас европейцы переходят к нам и понимают, что в России у них есть будущее.

Это неплохо. В любом случае, не надо превращать переход Пьянича в политическое действо.

Человек переходит не потому, что в этом есть какие-то подспудные моменты, он просто он хочет играть в русском клубе. И замечательно, если будет играть хорошо», – заявил Милонов.