Фанат «Мальорки» получил условный срок за оскорбления Винисиуса и Чуквуэзе

«Реал» сообщил, что болельщик «Мальорки» приговорен к 12 месяцам заключения условно за оскорбления в адрес нападающего команды Винисиуса, а также вингера Самуэля Чуквуэзе, выступавшего ранее за «Вильярреал».
«Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявляет, что следственный суд № 3 Пальма-де-Майорки сегодня вынес обвинительный вердикт в отношении человека, который со своего места на трибунах стадиона «Сон Моиш» выкрикивал расистские оскорбления в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниору во время матча между «Мальоркой» и «Реалом Мадрид» 5 февраля 2023 года.
Обвиняемый был признан виновным в двух преступлениях против нравственности, отягчаемых расистскими мотивами, совершенных в отношении Винисиуса Жуниора, а также Сэмюэла Чуквуэзе, который подвергся аналогичным оскорблениям на стадионе «Сон Моиш» от того же лица две недели спустя, будучи игроком «Вильярреала».
Суд приговорил обвиняемого к 12 месяцам тюремного заключения, а также запретил ему посещать футбольные стадионы, где проводятся матчи Национальной профессиональной футбольной лиги и Королевской испанской футбольной федерации, сроком на три года.
Условный характер тюремного заключения обусловлен тем, что обвиняемый извинился и выразил свое раскаяние в письме, адресованном Винисиусу Жуниору, а также принимает участие в программе равного обращения и борьбы с дискриминацией.
Это уже третий уголовный приговор, вынесенный за последние месяцы за расистские оскорбления в адрес игроков мадридского «Реала», – говорится в заявлении клуба.
- 24-летний Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. По данным Marca, бразилец получит «Золотой мяч» на церемонии, которая пройдет 28 октября в Париже.
- 25-летний нигериец Самуэль Чуквуэзе выступал в основе «Вильярреала» с 2018 по 2023 годы, а затем перешел в «Милан».