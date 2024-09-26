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  • Фанат «Мальорки» получил условный срок за оскорбления Винисиуса и Чуквуэзе

Фанат «Мальорки» получил условный срок за оскорбления Винисиуса и Чуквуэзе

26 сентября 2024, 19:18
3

«Реал» сообщил, что болельщик «Мальорки» приговорен к 12 месяцам заключения условно за оскорбления в адрес нападающего команды Винисиуса, а также вингера Самуэля Чуквуэзе, выступавшего ранее за «Вильярреал».

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявляет, что следственный суд № 3 Пальма-де-Майорки сегодня вынес обвинительный вердикт в отношении человека, который со своего места на трибунах стадиона «Сон Моиш» выкрикивал расистские оскорбления в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниору во время матча между «Мальоркой» и «Реалом Мадрид» 5 февраля 2023 года.

Обвиняемый был признан виновным в двух преступлениях против нравственности, отягчаемых расистскими мотивами, совершенных в отношении Винисиуса Жуниора, а также Сэмюэла Чуквуэзе, который подвергся аналогичным оскорблениям на стадионе «Сон Моиш» от того же лица две недели спустя, будучи игроком «Вильярреала».

Суд приговорил обвиняемого к 12 месяцам тюремного заключения, а также запретил ему посещать футбольные стадионы, где проводятся матчи Национальной профессиональной футбольной лиги и Королевской испанской футбольной федерации, сроком на три года.

Условный характер тюремного заключения обусловлен тем, что обвиняемый извинился и выразил свое раскаяние в письме, адресованном Винисиусу Жуниору, а также принимает участие в программе равного обращения и борьбы с дискриминацией.

Это уже третий уголовный приговор, вынесенный за последние месяцы за расистские оскорбления в адрес игроков мадридского «Реала», – говорится в заявлении клуба.

  • 24-летний Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. По данным Marca, бразилец получит «Золотой мяч» на церемонии, которая пройдет 28 октября в Париже.
  • 25-летний нигериец Самуэль Чуквуэзе выступал в основе «Вильярреала» с 2018 по 2023 годы, а затем перешел в «Милан».

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Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Мальорка Вильярреал Винисиус Чуквуэзе Самуэль
Комментарии (3)
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Боров мясной
1727369712
А других оскорблять можно, у них связей Реала нет!
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Fialet
1727372675
Совсем гейропа свихнулась, то на колени перед ни герами встают, то теперь нельзя своё мнение о них высказать.
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