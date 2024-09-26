Фанат «Мальорки» получил условный срок за оскорбления Винисиуса и Чуквуэзе

«Реал» сообщил, что болельщик «Мальорки» приговорен к 12 месяцам заключения условно за оскорбления в адрес нападающего команды Винисиуса, а также вингера Самуэля Чуквуэзе, выступавшего ранее за «Вильярреал».

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявляет, что следственный суд № 3 Пальма-де-Майорки сегодня вынес обвинительный вердикт в отношении человека, который со своего места на трибунах стадиона «Сон Моиш» выкрикивал расистские оскорбления в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниору во время матча между «Мальоркой» и «Реалом Мадрид» 5 февраля 2023 года.

Обвиняемый был признан виновным в двух преступлениях против нравственности, отягчаемых расистскими мотивами, совершенных в отношении Винисиуса Жуниора, а также Сэмюэла Чуквуэзе, который подвергся аналогичным оскорблениям на стадионе «Сон Моиш» от того же лица две недели спустя, будучи игроком «Вильярреала».

Суд приговорил обвиняемого к 12 месяцам тюремного заключения, а также запретил ему посещать футбольные стадионы, где проводятся матчи Национальной профессиональной футбольной лиги и Королевской испанской футбольной федерации, сроком на три года.

Условный характер тюремного заключения обусловлен тем, что обвиняемый извинился и выразил свое раскаяние в письме, адресованном Винисиусу Жуниору, а также принимает участие в программе равного обращения и борьбы с дискриминацией.

Это уже третий уголовный приговор, вынесенный за последние месяцы за расистские оскорбления в адрес игроков мадридского «Реала», – говорится в заявлении клуба.