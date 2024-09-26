Доннарумма может вместо Сафонова сыграть за «ПСЖ» с «Ренном»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма сегодня тренировался вместе с партнерами. В предыдущие 10 дней он испытывал мышечный дискомфорт.
В последних двух матчах «ПСЖ» вратарем был Матвей Сафонов. Доннарумма пропустил встречи парижан с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов и «Реймсом» (1:1) в Лиге 1.
Ожидается, что итальянец сможет выйти на поле в игре 6-го тура Лиги 1 с «Ренном» 27 сентября.
- Сообщается также, что в тренировке у «ПСЖ» не принимали участие заболевший защитник Нуну Мендеш и полузащитник Десир Дуэ, имеющий травму лодыжки.
- Форвард Марко Асенсио тренировался отдельно от команды под руководством одного из членов тренерского штаба. Также вне общей группы занимался хавбек «ПСЖ» Витинья.
Источник: L'Equipe