Доннарумма может вместо Сафонова сыграть за «ПСЖ» с «Ренном»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма сегодня тренировался вместе с партнерами. В предыдущие 10 дней он испытывал мышечный дискомфорт.

В последних двух матчах «ПСЖ» вратарем был Матвей Сафонов. Доннарумма пропустил встречи парижан с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов и «Реймсом» (1:1) в Лиге 1.

Ожидается, что итальянец сможет выйти на поле в игре 6-го тура Лиги 1 с «Ренном» 27 сентября.