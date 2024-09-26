Боснийский журналист – о словах Пьянича про сборную России: «Он никогда этого не говорил»

Журналист Sportske.ba Эмир Делич отрицает, что Миралем Пьянич осенью 2022 года выступал против проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Вчера Миралем прошел медосмотр для ЦСКА, они все подготовили к его презентации. Сегодня игрок должен отправиться в Дубай за своей семьей, чтобы перевезти их в Москву.

Что касается его слов о России в прошлом, а именно об отказе играть товарищеский матч с российской командой, я с Пьяничем на эту тему говорил давно, еще до прихода в ЦСКА, и еще раз совсем недавно.

Миралем мне сказал, что ничего подобного о самой игре и стране не говорил. Его фраза была везде, но он не говорил этих слов. Возможно, это все сделали журналисты, но сам Миралем не раз опровергал эти слова – говорил, что никогда не интересовался политикой и подобными историями.

И вопрос – как такой серьезный клуб, как ЦСКА, взял бы Пьянича, если бы они поверили в эту историю с критикой России? Конечно, нет, они верят игроку, а не слухам. Поэтому, считаю, та история больше не стоит никакого внимания.

Во вторник, когда все было согласовано, Миралем мне объяснил свой переход в ЦСКА. Пьянич сказал только то, что это вызов для него, это большой клуб, а Москва – хороший город для него и семьи.

Он хорошо знает тренера Николича и хочет попробовать себя в новой лиге, потому что верит, что ему по силам продолжать играть в футбол на высшем уровне.

Еще на его решение, со слов самого Пьянича, повлиял разговор с экс-армейцем Рахимичем. Они долго общались и Элвир уговорил Миралема – сказал самое лучшее о клубе, Москве и России в целом», – заявил Делич.