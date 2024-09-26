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  • Боснийский журналист – о словах Пьянича про сборную России: «Он никогда этого не говорил»

Боснийский журналист – о словах Пьянича про сборную России: «Он никогда этого не говорил»

26 сентября 2024, 13:21
23

Журналист Sportske.ba Эмир Делич отрицает, что Миралем Пьянич осенью 2022 года выступал против проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Вчера Миралем прошел медосмотр для ЦСКА, они все подготовили к его презентации. Сегодня игрок должен отправиться в Дубай за своей семьей, чтобы перевезти их в Москву.

Что касается его слов о России в прошлом, а именно об отказе играть товарищеский матч с российской командой, я с Пьяничем на эту тему говорил давно, еще до прихода в ЦСКА, и еще раз совсем недавно.

Миралем мне сказал, что ничего подобного о самой игре и стране не говорил. Его фраза была везде, но он не говорил этих слов. Возможно, это все сделали журналисты, но сам Миралем не раз опровергал эти слова – говорил, что никогда не интересовался политикой и подобными историями.

И вопрос – как такой серьезный клуб, как ЦСКА, взял бы Пьянича, если бы они поверили в эту историю с критикой России? Конечно, нет, они верят игроку, а не слухам. Поэтому, считаю, та история больше не стоит никакого внимания.

Во вторник, когда все было согласовано, Миралем мне объяснил свой переход в ЦСКА. Пьянич сказал только то, что это вызов для него, это большой клуб, а Москва – хороший город для него и семьи.

Он хорошо знает тренера Николича и хочет попробовать себя в новой лиге, потому что верит, что ему по силам продолжать играть в футбол на высшем уровне.

Еще на его решение, со слов самого Пьянича, повлиял разговор с экс-армейцем Рахимичем. Они долго общались и Элвир уговорил Миралема – сказал самое лучшее о клубе, Москве и России в целом», – заявил Делич.

  • 34-летний Пьянич присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.
  • Он заключит контракт по схеме «1+1».
  • Полузащитник летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
  • Рыночная стоимость балканца – 3 миллиона евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Босния и Герцеговина Пьянич Миралем
Комментарии (23)
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ilich55
1727348244
13 сентября 2022 Спортс Футбол Новости Пьянич об отказе от матча с Россией: «Весь мир страдает, и мы должны играть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление». Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать», – сказал полузащитник «Аль-Шарджа» в интервью DAZN. «Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся». В Боснии и Герцеговине многие против товарняка
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Александр-Каратеев-yandex
1727354814
Из за бугра что-то тявкал, а как в Россию приехал, то журналюги дают его словам задний ход, мол ничего он не видел, ничего не знает, интересно его самого спросить об этой ситуации, и если он такой русофоб, пусть подтвердит это или опровергнет.
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subbotaspartak
1727356426
Отработает контракт скажет... чтоб вернуться
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BRO_football
1727358424
Ну вот, даже на Бомбардире было. Источник надёжный. Это боснийский спортивный сайт https://bombardir.ru/news/668303-pyanich-otkazalsya-igrat-so-sbornoy-rossii
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Gwynbleidd
1727359514
Ну вот то что Рахимич, про ЦСКА сказал много хорошего, тут даже сомнений быть не может! Это не спартаковские легионеры, которые свой клуб хаят после поднятия с него бабала...
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FCSpartakM
1727360011
Из песни слов не выкинешь, интернет все помнит.
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Чистоспорт
1727379293
А про то, что Пьянич опроверг свои слова - это - точно? Как то странно, ведь получается, что он теперь опровергает Правду.
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FWSPM
1727381024
жалкое ничтожество
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