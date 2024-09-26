Сафонов рассказал об отношениях с Доннаруммой

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопросы об отношениях с Джанлуиджи Доннаруммой и амбициях вытеснить итальянца из стартового состава.

Прошедшим летом футболист перешел в парижский клуб из «Краснодара» за 20 млн евро.

Он заключил с «ПСЖ» контракт до 2029 года.

Голкипер пропустил 1 гол в 2 матчах за новую команду.

– После перехода говорили, что для себя вы идете в новую команду на роль первого номера.

– Нет, говорил иначе: что неправильно говорить о том, что я иду на роль второго.

– И что амбиции – стать основным вратарем.

– Такие амбиции никуда не делись, это должно быть у каждого игрока. Я не говорил, что иду первым номером, я говорил о том, что не нужно меня сразу сажать на лавку.

Я понимаю, что у меня есть возможность стать первым номером только тогда, когда я уберу все свои огрехи. Мне нужно много работать, чтобы постоянно конкурировать за место первого номера.

У меня не было ожиданий, что я приеду в «ПСЖ» и сразу встану в ворота, я говорил о том, что на данный момент я не готов смириться с ролью второго. Я буду продолжать работать для того, чтобы постараться получать свое игровое время.

– Как в связи с такими амбициями у вас складываются отношения с первым номером команды Доннаруммой? Он видит в вас конкурента?

– Спросите у него, видит ли он меня конкурентом. У меня нет такой информации.

У меня с ним сложились хорошие отношения. С первого дня он показал себя открытым и добрым человеком. Ни разу с ним не было никаких проблем.

Он мне помогает, подсказывает в меру языкового барьера. Если бы мы говорили на одном языке, общались бы еще лучше.