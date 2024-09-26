Заявление Палестины о возможных санкциях ФИФА против Израиля

Палестинская футбольная ассоциация (ПФА) обозначила свою позицию по поводу возможного отстранения израильских команд от международных турниров.

Сообщалось, что ФИФА откажется вводить санкции против Израиля, впрочем, официальных решений по этому вопросу пока не принималось.

«ПФА подтверждает, что получила независимую юридическую оценку по предложению о применении санкций к Израильской футбольной ассоциации за нарушения уставов ФИФА и международного права.

Мы ценим профессионализм и беспристрастность, проявленные ФИФА в решении этого вопроса, в частности, при передаче вопроса экспертам по правовым вопросам для тщательной оценки.

ПФА уверена в справедливости текущего процесса. Мы терпеливо ждем окончательного решения, которое, как ожидается, будет рассмотрено Советом ФИФА 3 октября, и уверены, что этот процесс в конечном итоге приведет к справедливости и равенству для палестинского футбола и его спортсменов», – говорится в заявлении организации.