Президент «Урала» – о вылете из РПЛ: «Гончаренко бросил ребят под танки»

Президент «Урала» Григорий Иванов сожалеет, что опоздал с увольнением Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

– Возвращаясь в прошлый сезон, что бы вы изменили, если бы могли?

– Надо было раньше поменять главного тренера. Это не из-за того, что Гончаренко – плохой специалист или еще что-то. Нет, он достаточно хороший тренер – и «Реал», и «Баварию» обыгрывал. Но что-то пошло не так и у него, и у нас.

Я до последнего верил. Он говорил: «Следующий матч выиграем обязательно». Мы разговаривали с Виктором Михайловичем, и он сам согласился, что надо было раньше уйти в отставку, чтобы команда встряхнулась.

Но я всегда верил, видел, как он работает. Получилось так, как получилось. Так бывает в футболе, что что-то не складывается, и надо было решить вопрос: могли бы с ним сесть, договориться, чтобы он ушeл в отставку. Мы оба передержали этот момент.

– Почему решили сделать перемены во время стыковых матчей?

– Тут уже было понятно, что нам будет очень тяжело при счeте 0:2 на своем поле. Было ясно, что мы будем расставаться. Там уже и Виктору Михайловичу не было никакого резона ехать, он сам сказал: «Извините, я пойду». Это было совместное решение.

Конечно, нельзя было проигрывать такой матч дома со счетом 0:2. И я считаю, что он ошибся с составом: бросили под танки ребят, которые не играли по несколько недель или месяцев.

Скорее вопрос Виктору Михайловичу надо задать – он понял, что сделал что-то неправильно. Он решил уйти, и я был не против. Я сказал: «Давайте лучше расстанемся. Какая разница в том, чтобы еще на одну игру ехать?»

Мы поехали, сыграли довольно неплохо, победили 2:1, но, к сожалению, не реализовали хороший момент на последних минутах. Могли отскочить, но не получилось.