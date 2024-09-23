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    • «Динамо» Минск – «Минск»: прогноз на матч 17-го тура Высшей лиги – 24 сентября 2024

    «Динамо» Минск – «Минск»: прогноз на матч 17-го тура Высшей лиги – 24 сентября 2024

    24 сентября 2024 года на стадионе «Динамо» в Минске состоится матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу, где «Динамо» Минск примет «Минск». «Динамо» борется за высокие места в турнире, тогда как «Минск» стремится сохранить позиции в нижней части турнирной таблицы. Ожидается упорное противостояние двух столичных команд.

    «Динамо» Минск

    «Динамо» занимает 3-е место в чемпионате с 41 очком после 18 туров. Команда продолжает бороться за призовые места, но в последних матчах потеряла несколько очков, проиграв «Витебску» 0:1. Лучшая игра «Динамо» была заметна в защите, ведь команда пропустила лишь 3 гола в последних 5 играх. В атаке ситуация менее успешная, хотя и удалось забить 4 гола в последних встречах. Лидером нападения является Реймонд Адеола, забивший 5 голов в текущем сезоне.

    Последние матчи:

    • «Витебск» 1:0 «Динамо» Минск
    • «Динамо» Минск 2:0 «Днепр» Могилев
    • «Динамо» Минск 2:0 «Гомель»

    «Минск»

    «Минск» набрал 19 очков после 21 тура и занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда показывает стабильную игру, не проигрывая уже 6 матчей подряд, и в последних 5 играх забила 14 голов. Евгений Малашевич является главным бомбардиром команды, забив 4 гола в 21 матче. Несмотря на хорошую атаку, «Минск» пропускает достаточно много – 7 голов за последние 5 матчей.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Исторически, «Динамо» Минск имеет преимущество в очных встречах с «Минском». В последних 10 матчах «Динамо» не проигрывало своему сопернику. В последних трех встречах «Динамо» даже не пропускало от «Минска».

    Последние встречи:

    • Товарищеские матчи (2024): «Динамо» Минск 4:0 «Минск»
    • Высшая лига (2024): «Минск» 0:0 «Динамо» Минск
    • Высшая лига (2023): «Динамо» Минск 1:0 «Минск»

    Статистика

    «Динамо» Минск:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за игру
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за игру
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    «Минск»:

    • Забивает в среднем: 2.80 гола за игру
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за игру
    • Забито в последних 5 матчах: 14 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    Прогноз на матч

    «Динамо» Минск выглядит уверенно на своей территории, где команда практически не пропускает, особенно в матчах против «Минска». Тем не менее, атака гостей выглядит опасно, и они регулярно забивают в последних играх. Ожидается, что «Динамо» будет контролировать игру, но «Минск» сможет создать проблемы своей активной атакой.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо» Минск – коэффициент 1.55
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Динамо» Минск за коэффициент 1.55.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.09.2024 12:34
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