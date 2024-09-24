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  • «Динамо» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

«Динамо» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

24 сентября 2024, 18:20
Динамо Мн
24.09.2024, вторник, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Минск
10' С. Альфред 57' Д. Подстрелов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Минск
30
Александр Гутор
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
10
Евгений Земко
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
3-3-1-3
21
Лапоухов
26
Калинин
66
Политевич
23
Поляков
5
Рай
25
Куликов
32
Пигас
98
Подстрелов
8
Будько
7
Адеола
29
Альфред
4-1-3-2
30
Гутор
2
Дихтиевский
5
Жевнеров
7
Туманов
18
Михаленко
10
Земко
7
Малашевич
81
Печура
47
Васильев
30
Джимет
10
Забелин
98
Подстрелов
20
Сачивко
20
Сачивко
98
Подстрелов
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
Остались в запасе
Динамо Мн
Минск
13
Иван Шимакович
ВР
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Динамо Мн - Минск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Минска», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Минск»

«Динамо» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Динамо Мн
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