24.09.2024, вторник, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
3-3-1-3
21
Лапоухов
26
Калинин
66
Политевич
23
Поляков
5
Рай
25
Куликов
32
Пигас
98
Подстрелов
8
Будько
7
Адеола
29
Альфред
4-1-3-2
30
Гутор
2
Дихтиевский
5
Жевнеров
7
Туманов
18
Михаленко
10
Земко
7
Малашевич
81
Печура
47
Васильев
30
Джимет
10
Забелин
98
Подстрелов
20
Сачивко
20
Сачивко
98
Подстрелов
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
Остались в запасе
Динамо Мн
Минск
13
Иван Шимакович
ВР
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Динамо Мн - Минск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Минска», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Минск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fоnbet».
Источник: «Бомбардир»