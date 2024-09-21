22 сентября 2024 года на стадионе «Спартак» состоится матч 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу между «Днепром Могилев» и «Сморгонью». «Днепр Могилев» борется за сохранение прописки в высшем дивизионе, в то время как «Сморгонь» пытается удержаться в средней части таблицы.
«Днепр»
«Днепр» переживает тяжелый сезон и занимает 15-е место в таблице с 9 очками. Команда не может победить в 18 последних матчах чемпионата и пропускает в каждой игре на протяжении 14 встреч подряд. Однако в атаке «Днепр Могилев» действует неплохо – в последних 5 матчах команда забила 10 голов, особенно выделяется Юрий Клочков с 8 голами в 16 матчах. Несмотря на это, оборона остается слабым местом команды, так как за последние 5 матчей «Днепр» пропустил 11 голов.
Последние матчи:
- «Динамо Минск» 2:0 «Днепр»
- «Арсенал» 2:6 «Днепр» (товарищеский матч)
- «Днепр» 1:1 «БАТЭ»
- «Неман» 3:1 «Днепр»
- «Днепр» 2:3 «Слуцк»
«Сморгонь»
«Сморгонь» находится на 12-й строчке с 20 очками, однако команда демонстрирует слабую игру в последних матчах. В последних 3 играх чемпионата «Сморгонь» неизменно проигрывала, а в последних 5 матчах команда забила всего 3 гола. Основной проблемой также является оборона, которая пропустила 9 мячей за 5 матчей. Лидером атаки является Кирилл Леонович, забивший 6 голов в 19 матчах.
Последние матчи:
- «Сморгонь» 0:4 «Торпедо-БелАЗ»
- «Гомель» 2:1 «Сморгонь»
- «Сморгонь» 1:0 «Нафтан»
- «Сморгонь» 1:1 «Минск»
- «Сморгонь» 0:2 «Динамо Брест»
Личные встречи
В очных встречах «Днепр Могилев» имеет преимущество. За последние 8 матчей «Днепр» не проиграл в 6 играх против «Сморгони», включая победы с крупным счетом в предыдущих сезонах.
Последние встречи:
- «Сморгонь» 0:0 «Днепр» (2024)
- «Днепр» 3:0 «Сморгонь» (2016)
- «Днепр» 4:0 «Сморгонь» (2015)
Статистика
«Днепр»:
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
- 0 побед, 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах
«Сморгонь»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Обе команды демонстрируют неубедительную форму в последние недели, однако «Днепр» имеет неплохие шансы на успех в атаке, учитывая их активность в последних матчах. Ожидается напряженная игра, где каждая команда постарается использовать слабости соперника в обороне.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Ничья – коэффициент 3.30
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.