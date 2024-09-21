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    • «Днепр» – «Сморгонь»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 22 сентября 2024

    «Днепр» – «Сморгонь»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе «Спартак» состоится матч 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу между «Днепром Могилев» и «Сморгонью». «Днепр Могилев» борется за сохранение прописки в высшем дивизионе, в то время как «Сморгонь» пытается удержаться в средней части таблицы.

    «Днепр»

    «Днепр» переживает тяжелый сезон и занимает 15-е место в таблице с 9 очками. Команда не может победить в 18 последних матчах чемпионата и пропускает в каждой игре на протяжении 14 встреч подряд. Однако в атаке «Днепр Могилев» действует неплохо – в последних 5 матчах команда забила 10 голов, особенно выделяется Юрий Клочков с 8 голами в 16 матчах. Несмотря на это, оборона остается слабым местом команды, так как за последние 5 матчей «Днепр» пропустил 11 голов.

    Последние матчи:

    «Сморгонь»

    «Сморгонь» находится на 12-й строчке с 20 очками, однако команда демонстрирует слабую игру в последних матчах. В последних 3 играх чемпионата «Сморгонь» неизменно проигрывала, а в последних 5 матчах команда забила всего 3 гола. Основной проблемой также является оборона, которая пропустила 9 мячей за 5 матчей. Лидером атаки является Кирилл Леонович, забивший 6 голов в 19 матчах.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В очных встречах «Днепр Могилев» имеет преимущество. За последние 8 матчей «Днепр» не проиграл в 6 играх против «Сморгони», включая победы с крупным счетом в предыдущих сезонах.

    Последние встречи:

    • «Сморгонь» 0:0 «Днепр» (2024)
    • «Днепр» 3:0 «Сморгонь» (2016)
    • «Днепр» 4:0 «Сморгонь» (2015)

    Статистика

    «Днепр»:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 0 побед, 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

    «Сморгонь»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды демонстрируют неубедительную форму в последние недели, однако «Днепр» имеет неплохие шансы на успех в атаке, учитывая их активность в последних матчах. Ожидается напряженная игра, где каждая команда постарается использовать слабости соперника в обороне.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Ничья – коэффициент 3.30

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

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    «Днепр» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 12:11
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