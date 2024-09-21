22 сентября 2024 года на стадионе «Спартак» состоится матч 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу между «Днепром Могилев» и «Сморгонью». «Днепр Могилев» борется за сохранение прописки в высшем дивизионе, в то время как «Сморгонь» пытается удержаться в средней части таблицы.

«Днепр»

«Днепр» переживает тяжелый сезон и занимает 15-е место в таблице с 9 очками. Команда не может победить в 18 последних матчах чемпионата и пропускает в каждой игре на протяжении 14 встреч подряд. Однако в атаке «Днепр Могилев» действует неплохо – в последних 5 матчах команда забила 10 голов, особенно выделяется Юрий Клочков с 8 голами в 16 матчах. Несмотря на это, оборона остается слабым местом команды, так как за последние 5 матчей «Днепр» пропустил 11 голов.

Последние матчи:

«Сморгонь»

«Сморгонь» находится на 12-й строчке с 20 очками, однако команда демонстрирует слабую игру в последних матчах. В последних 3 играх чемпионата «Сморгонь» неизменно проигрывала, а в последних 5 матчах команда забила всего 3 гола. Основной проблемой также является оборона, которая пропустила 9 мячей за 5 матчей. Лидером атаки является Кирилл Леонович, забивший 6 голов в 19 матчах.

Последние матчи:

Личные встречи

В очных встречах «Днепр Могилев» имеет преимущество. За последние 8 матчей «Днепр» не проиграл в 6 играх против «Сморгони», включая победы с крупным счетом в предыдущих сезонах.

Последние встречи:

Статистика

«Днепр»:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

0 побед, 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

«Сморгонь»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют неубедительную форму в последние недели, однако «Днепр» имеет неплохие шансы на успех в атаке, учитывая их активность в последних матчах. Ожидается напряженная игра, где каждая команда постарается использовать слабости соперника в обороне.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Ничья – коэффициент 3.30

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.