Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Днепр» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Днепр» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 15:50
Днепр
22.09.2024, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Сморгонь
67' И. Болтрушевич 85' G. Brito
81' П. Горбач
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
37
Ruslan Margiev
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
2
Мохамед Бамба
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Днепр
77
Guilherme Brito
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Матвей Дуксо
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
4-1-4-1
54
Генералов
26
Юркевич
22
Болтрушевич
23
Дунаев
22
Лукашов
21
Вершинин
37
17
90
55
Краснов
7
Клочков
3-2-2-1-2
1
Новичков
27
Тишко
50
Шалашников
72
Аскаров
30
Лихтин
66
Камара
2
Бамба
7
Левковец
9
Леонович
19
Гиберо
23
Горбач
37
77
77
37
55
Краснов
20
Бордуков
20
Бордуков
55
Краснов
7
Клочков
11
11
7
Клочков
72
Аскаров
3
Интсоен
3
Интсоен
72
Аскаров
2
Бамба
5
Селезнев
5
Селезнев
2
Бамба
19
Гиберо
17
Дуксо
17
Дуксо
19
Гиберо
9
Леонович
17
Копытич
17
Копытич
9
Леонович
Остались в запасе
Днепр
Сморгонь
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Днепр - Сморгонь
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Сморгони», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Сморгонь»

«Днепр» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Сморгонь Днепр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
5
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+