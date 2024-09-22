22.09.2024, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Днепр
4-1-4-1
54
Генералов
26
Юркевич
22
Болтрушевич
23
Дунаев
22
Лукашов
21
Вершинин
37
17
90
55
Краснов
7
Клочков
3-2-2-1-2
1
Новичков
27
Тишко
50
Шалашников
72
Аскаров
30
Лихтин
66
Камара
2
Бамба
7
Левковец
9
Леонович
19
Гиберо
23
Горбач
37
77
77
37
55
Краснов
20
Бордуков
20
Бордуков
55
Краснов
7
Клочков
11
11
7
Клочков
72
Аскаров
3
Интсоен
3
Интсоен
72
Аскаров
2
Бамба
5
Селезнев
5
Селезнев
2
Бамба
19
Гиберо
17
Дуксо
17
Дуксо
19
Гиберо
9
Леонович
17
Копытич
17
Копытич
9
Леонович
Остались в запасе
Днепр
Сморгонь
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Днепр - Сморгонь
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Сморгони», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Сморгонь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»