«Кайрат» – «Кайсар»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Орталык Алматы» пройдет матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Кайрат» и «Кайсар». Обе команды занимают места в верхней половине таблицы и стремятся закрепиться в зоне еврокубков.
«Кайрат»
«Кайрат» идет на 4-м месте в Премьер-лиге с 32 очками после 18 туров. Несмотря на поражение в последнем матче от «Астаны» (0:1), команда показывает хорошие результаты в атаке, забив 10 голов в последних 5 играх. ЖоаоЖоао Пауло – главный бомбардир клуба с 7 голами в 20 матчах. Однако оборона испытывает трудности, пропустив 8 голов за тот же период. Несмотря на это, «Кайрат» не проигрывает дома в 6 из 8 последних матчей.
Последние матчи:
- «Кайрат» 0:1 «Астана»
- «Кайрат» 2:2 «Тобол»
- «Кызыл-Жар» 0:1 «Кайрат»
- «Кайрат» 4:1 «Елимай»
- «Зенит» 4:3 «Кайрат» (товарищеский матч)
«Кайсар»
«Кайсар» идет на 6-м месте с 25 очками после 19 туров. Команда показывает стабильную игру в защите, пропустив всего 4 гола в последних 5 играх, но атака работает слабо – всего 3 забитых мяча. Руслан Юденков, с 4 голами в 18 матчах, является лучшим бомбардиром команды. «Кайсар» не выигрывает в 3 последних матчах, но имеет хороший результат в очных встречах с «Кайратом», не пропуская в 3 последних матчах против этого соперника.
Последние матчи:
- «Кайсар» 0:1 «Астана»
- «Женис» 1:0 «Кайсар»
- «Кайсар» 2:1 «Ордабасы»
- «Кайсар» 0:0 «Жетысу»
- «Актобе» 1:1 «Кайсар»
Личные встречи
«Кайсар» успешно играет против «Кайрата» в последних очных встречах. В апреле 2024 года «Кайсар» обыграл «Кайрат» с минимальным счетом 1:0, а в 2023 году команды сыграли вничью (0:0). Исторически же преимущество за «Кайратом», который не проигрывает дома в 13 из 14 последних матчей против «Кайсара».
Последние встречи:
- «Кайсар» 1:0 «Кайрат» (2024)
- «Кайсар» 0:0 «Кайрат» (2023)
- «Кайрат» 0:3 «Кайсар» (2023)
- «Кайрат» 1:0 «Кайсар» (2021)
Статистика
«Кайрат»:
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
«Кайсар»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Ожидается упорная игра, так как обе команды стремятся к успеху. «Кайрат» обладает более мощной атакой и должен использовать преимущество домашнего поля. Учитывая проблемы «Кайсара» в атаке, «Кайрат» выглядит фаворитом встречи. «Кайсар» может рассчитывать на оборонительные действия, но вероятность победы хозяев значительно выше.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Кайрата» – коэффициент 1.50
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Кайрата» за коэффициент 1.50.