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    • «Кайрат» – «Кайсар»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 21 сентября 2024

    «Кайрат» – «Кайсар»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Орталык Алматы» пройдет матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Кайрат» и «Кайсар». Обе команды занимают места в верхней половине таблицы и стремятся закрепиться в зоне еврокубков.

    «Кайрат»

    «Кайрат» идет на 4-м месте в Премьер-лиге с 32 очками после 18 туров. Несмотря на поражение в последнем матче от «Астаны» (0:1), команда показывает хорошие результаты в атаке, забив 10 голов в последних 5 играх. ЖоаоЖоао Пауло – главный бомбардир клуба с 7 голами в 20 матчах. Однако оборона испытывает трудности, пропустив 8 голов за тот же период. Несмотря на это, «Кайрат» не проигрывает дома в 6 из 8 последних матчей.

    Последние матчи:

    «Кайсар»

    «Кайсар» идет на 6-м месте с 25 очками после 19 туров. Команда показывает стабильную игру в защите, пропустив всего 4 гола в последних 5 играх, но атака работает слабо – всего 3 забитых мяча. Руслан Юденков, с 4 голами в 18 матчах, является лучшим бомбардиром команды. «Кайсар» не выигрывает в 3 последних матчах, но имеет хороший результат в очных встречах с «Кайратом», не пропуская в 3 последних матчах против этого соперника.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Кайсар» успешно играет против «Кайрата» в последних очных встречах. В апреле 2024 года «Кайсар» обыграл «Кайрат» с минимальным счетом 1:0, а в 2023 году команды сыграли вничью (0:0). Исторически же преимущество за «Кайратом», который не проигрывает дома в 13 из 14 последних матчей против «Кайсара».

    Последние встречи:

    • «Кайсар» 1:0 «Кайрат» (2024)
    • «Кайсар» 0:0 «Кайрат» (2023)
    • «Кайрат» 0:3 «Кайсар» (2023)
    • «Кайрат» 1:0 «Кайсар» (2021)

    Статистика

    «Кайрат»:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    «Кайсар»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Ожидается упорная игра, так как обе команды стремятся к успеху. «Кайрат» обладает более мощной атакой и должен использовать преимущество домашнего поля. Учитывая проблемы «Кайсара» в атаке, «Кайрат» выглядит фаворитом встречи. «Кайсар» может рассчитывать на оборонительные действия, но вероятность победы хозяев значительно выше.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Кайрата» – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Кайрата» за коэффициент 1.50.

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    «Кайрат» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 15:42
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