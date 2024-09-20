«Кайрат» – «Кайсар»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Орталык Алматы» пройдет матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Кайрат» и «Кайсар». Обе команды занимают места в верхней половине таблицы и стремятся закрепиться в зоне еврокубков.

«Кайрат»

«Кайрат» идет на 4-м месте в Премьер-лиге с 32 очками после 18 туров. Несмотря на поражение в последнем матче от «Астаны» (0:1), команда показывает хорошие результаты в атаке, забив 10 голов в последних 5 играх. ЖоаоЖоао Пауло – главный бомбардир клуба с 7 голами в 20 матчах. Однако оборона испытывает трудности, пропустив 8 голов за тот же период. Несмотря на это, «Кайрат» не проигрывает дома в 6 из 8 последних матчей.

Последние матчи:

«Кайсар»

«Кайсар» идет на 6-м месте с 25 очками после 19 туров. Команда показывает стабильную игру в защите, пропустив всего 4 гола в последних 5 играх, но атака работает слабо – всего 3 забитых мяча. Руслан Юденков, с 4 голами в 18 матчах, является лучшим бомбардиром команды. «Кайсар» не выигрывает в 3 последних матчах, но имеет хороший результат в очных встречах с «Кайратом», не пропуская в 3 последних матчах против этого соперника.

Последние матчи:

Личные встречи

«Кайсар» успешно играет против «Кайрата» в последних очных встречах. В апреле 2024 года «Кайсар» обыграл «Кайрат» с минимальным счетом 1:0, а в 2023 году команды сыграли вничью (0:0). Исторически же преимущество за «Кайратом», который не проигрывает дома в 13 из 14 последних матчей против «Кайсара».

Последние встречи:

«Кайсар» 1:0 «Кайрат» (2024)

«Кайсар» 0:0 «Кайрат» (2023)

«Кайрат» 0:3 «Кайсар» (2023)

«Кайрат» 1:0 «Кайсар» (2021)

Статистика

«Кайрат»:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

«Кайсар»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Ожидается упорная игра, так как обе команды стремятся к успеху. «Кайрат» обладает более мощной атакой и должен использовать преимущество домашнего поля. Учитывая проблемы «Кайсара» в атаке, «Кайрат» выглядит фаворитом встречи. «Кайсар» может рассчитывать на оборонительные действия, но вероятность победы хозяев значительно выше.

Рекомендации для ставок:

Победа «Кайрата» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Кайрата» за коэффициент 1.50.