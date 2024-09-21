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  • «Кайрат» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Кайрат» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 16:09
Кайрат
21.09.2024, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Кайсар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
33
Юг Станоев
ПВ
11
Жоао Пауло
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
5
Горан Миложко
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
77
Василий Совпель
ОП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Ульянов
28
Сорокин
14
Мартынович
15
Арад
6
Юлдошев
44
Гадрани
23
Ульшин
55
Громыко
33
Станоев
93
Сантана
11
Пауло
3-5-1-1
88
Сикач
56
Юденков
3
Толегенов
15
Пайович
17
Калмуратов
5
Миложко
10
Нарзилдаев
77
Совпель
40
Кобуладзе
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
Остались в запасе
Кайрат
Кайсар
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Кайрат - Кайсар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Кайсара», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат»«Кайсар»

«Кайрат» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Кайрат
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