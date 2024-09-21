Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-2-1-2-2
1
Ульянов
28
Сорокин
14
Мартынович
15
Арад
6
Юлдошев
44
Гадрани
23
Ульшин
55
Громыко
33
Станоев
93
Сантана
11
Пауло
3-5-1-1
88
Сикач
56
Юденков
3
Толегенов
15
Пайович
17
Калмуратов
5
Миложко
10
Нарзилдаев
77
Совпель
40
Кобуладзе
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
Остались в запасе
Кайрат
Кайсар
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Кайрат - Кайсар
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0
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0
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Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Кайсара», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Кайсар»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»