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    • «Спартак» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 4 тура Кубка России, 19 сентября 2024

    «Спартак» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 4 тура Кубка России, 19 сентября 2024

    В 4-м туре группового этапа Кубка России пути команд РПЛ встретятся «Спартак» и «Крылья Советов». Матч пройдет 19 сентября 2024 года в 20:45 по московскому времени. Встреча состоится в Москве.

    «Спартак»

    Московский «Спартак» занимает 1-е место в группе А с 6 очками (2 победы и 1 поражение). Команда забила 6 голов и пропустила только 1, показывая хорошую оборонительную игру. Последние результаты:

    • 15.09.2024, «Динамо МХ» – «Спартак» 1:1;
    • 31.08.2024, «Спартак» – «Рубин» 1:0;
    • 27.08.2024, «Спартак» – «Динамо МХ» 0:1.

    «Крылья Советов»

    Самарские «Крылья Советов» выступают значительно слабее. Команда занимает последнее 4-е место, не набрав ни одного очка в 3 матчах, пропустив 9 голов и забив всего 1. Последние результаты:

    • 13.09.2024, «Рубин» – «Крылья Советов» 0:2;
    • 01.09.2024, «Крылья Советов» – «Динамо» МХ 0:1;
    • 28.08.2024, «Динамо» – «Крылья Советов» 5:1.

    Прогноз на матч «Спартак» – «Крылья Советов»

    Три последние очные встречи команд:

    • 14.08.2024, «Крылья Советов» – «Спартак» 0:3;
    • 05.08.2024, «Спартак» – «Крылья Советов» 3:0;
    • 09.12.2023, «Спартак» – «Крылья Советов» 3:0.

    «Спартак» фаворит этого матча, красно-белые набрали неплохой ход и наверняка продолжат побеждать. Наш прогноз – победа «Спартака» (1.40).

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2024 10:24
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