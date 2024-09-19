В 4-м туре группового этапа Кубка России пути команд РПЛ встретятся «Спартак» и «Крылья Советов». Матч пройдет 19 сентября 2024 года в 20:45 по московскому времени. Встреча состоится в Москве.

«Спартак»

Московский «Спартак» занимает 1-е место в группе А с 6 очками (2 победы и 1 поражение). Команда забила 6 голов и пропустила только 1, показывая хорошую оборонительную игру. Последние результаты:

«Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» выступают значительно слабее. Команда занимает последнее 4-е место, не набрав ни одного очка в 3 матчах, пропустив 9 голов и забив всего 1. Последние результаты:

Прогноз на матч «Спартак» – «Крылья Советов»

Три последние очные встречи команд:

14.08.2024, «Крылья Советов» – «Спартак» 0:3;

05.08.2024, «Спартак» – «Крылья Советов» 3:0;

09.12.2023, «Спартак» – «Крылья Советов» 3:0.

«Спартак» фаворит этого матча, красно-белые набрали неплохой ход и наверняка продолжат побеждать. Наш прогноз – победа «Спартака» (1.40).