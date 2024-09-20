Бубнов разобрал игру «Спартак» – «Крылья Советов»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о победе красно-белых над «Крыльями Советов» со счетом 4:1 в матче 4-го тура группы A Пути РПЛ Кубка России.

«Еще до опубликования стартовых составов было понятно, что Осинькин не будет выпускать основу на эту встречу. Самарцы борются сейчас за выживание в чемпионате, да и в Кубке ничего не светило, по большому счету. Поэтому лидерам нужно было отдохнуть.

У «Спартака» было меньше ясности в этом плане. У Станковича большой выбор качественных футболистов. У «Крыльев» нет даже рядом такой конкуренции на каждую позицию в стартовом составе. Поэтому хозяева были изначально большими фаворитами.

Неудивительно, что с первой же минуты у ворот «Крыльев» стали возникать голевые моменты. В стартовой половине «Спартак» имел подавляющее преимущество и мог спокойно забивать больше. А вот самарцы даже к воротам соперника толком подойти не могли. Всe было решено уже после первого тайма.

После перерыва красно-белые сбавили обороты, доведя встречу до победы. «Крыльям» удалось немного уменьшить игровое преимущество столичного коллектива за счет выхода на поле лидеров команды.

В следующей игре с московским «Динамо» у Станковича не будет проблемы набора футболистов для стартового состава. Скорее ему придется поломать голову над тем, кого оставить на скамейке запасных. В этом может таиться определенная опасность. Наличие костяка помогает футболистам лучше сыгрываться.

Руководство самарского коллектива каждый сезон планомерно ослабляет команду. Результатом этого стало нынешнее бедственное положение «Крыльев». И вина Осинькина в плохих результатах минимальна. Когда в его распоряжении были более качественные игроки, специалист давал результат.

Сейчас тренер вынужден работать с большим количеством посредственных футболистов. С такой философией команда обречена на борьбу за выживание.

Печенин играл очень грязно, причем фолил не всегда оправданно. Ну зачем белорус хватал соперника, когда его там уже подстраховали? Он оставил «Крылья Советов» доигрывать вдевятером. Это безответственность и расхлябанность. За такое нужно штрафовать. Это лишний раз говорит о том, что Кирилла возили по полю так, что он уже ничего не соображал в конце.

Потеря Витюгова не станет для «Крыльев» катастрофической. В середине поля у Осинькина хватает футболистов. А вот для Максима могут наступить тяжелые времена. Если травма окажется серьезной, то его возвращение может затянуться надолго, а у него летом кончается контракт. Найти новое место работы будет непросто, если там порвались «кресты», – написал Бубнов.