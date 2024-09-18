«Леганес» – «Атлетик»: прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги – 19 сентября 2024

19 сентября 2024 года состоится матч 7-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Леганес» и «Атлетик». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и борются за стабильность в результатах.

«Леганес»

«Леганес» демонстрирует нестабильную форму. Команда не может победить в трeх последних матчах Ла Лиги, забивая при этом в каждом из них. Однако защита выглядит более надeжной, пропуская лишь 0.80 гола за игру в последних пяти встречах. Лучший бомбардир команды Хуан Крус забил 2 гола в 5 матчах. Учитывая, что «Леганес» хорошо играет на домашнем поле, этот матч может стать переломным.

Последние матчи «Леганеса»:

«Атлетик»

«Атлетик» из Бильбао также испытывает трудности с регулярностью. Команда выиграла лишь 2 из 5 последних матчей, при этом пропуская 1.20 гола за игру. Тем не менее, атака команды выглядит стабильно, Ойан Сансет возглавляет список бомбардиров с 5 голами. Защита «Атлетика» является уязвимым местом, но команда часто забивает, что может быть ключевым фактором в этой встрече.

Последние матчи «Атлетика»:

Личные встречи

«Леганес» и «Атлетик» провели несколько равных встреч в последние годы, но «Атлетик» имеет небольшое преимущество.

Последние встречи:

Примера. 16.07.2020: «Атлетик» 0:2 «Леганес»

Примера. 25.09.2019: «Леганес» 1:1 «Атлетик»

Примера. 24.04.2019: «Леганес» 0:1 «Атлетик»

Примера. 20.08.2018: «Атлетик» 2:1 «Леганес»

Статистика

«Леганес»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

«Атлетик»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Прогноз на матч

Обе команды сейчас находятся в похожем положении. «Леганес» стабилен в обороне, но испытывает сложности в атаке. «Атлетик» же забивает больше, но уязвим в защите. Учитывая домашний статус матча для «Леганеса» и равные шансы команд, возможен сценарий с небольшим количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе забьют – Нет – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.20

Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.70.