«Леганес» – «Атлетик»: прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги – 19 сентября 2024

19 сентября 2024 года состоится матч 7-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Леганес» и «Атлетик». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и борются за стабильность в результатах.
«Леганес»
«Леганес» демонстрирует нестабильную форму. Команда не может победить в трeх последних матчах Ла Лиги, забивая при этом в каждом из них. Однако защита выглядит более надeжной, пропуская лишь 0.80 гола за игру в последних пяти встречах. Лучший бомбардир команды Хуан Крус забил 2 гола в 5 матчах. Учитывая, что «Леганес» хорошо играет на домашнем поле, этот матч может стать переломным.
Последние матчи «Леганеса»:
- Примера. 13.09.2024: «Бетис» 2:0 «Леганес»
- Товарищеские матчи. 04.09.2024: «Фуэнлабрада» 0:3 «Леганес»
- Примера. 31.08.2024: «Леганес» 0:1 «Мальорка»
- Примера. 28.08.2024: «Вальядолид» 0:0 «Леганес»
- Примера. 25.08.2024: «Леганес» 2:1 «Лас-Пальмас»
«Атлетик»
«Атлетик» из Бильбао также испытывает трудности с регулярностью. Команда выиграла лишь 2 из 5 последних матчей, при этом пропуская 1.20 гола за игру. Тем не менее, атака команды выглядит стабильно, Ойан Сансет возглавляет список бомбардиров с 5 голами. Защита «Атлетика» является уязвимым местом, но команда часто забивает, что может быть ключевым фактором в этой встрече.
Последние матчи «Атлетика»:
- Примера. 15.09.2024: «Лас-Пальмас» 2:3 «Атлетик»
- Примера. 31.08.2024: «Атлетик» 0:1 «Атлетико»
- Примера. 28.08.2024: «Атлетик» 1:0 «Валенсия»
- Примера. 24.08.2024: «Барселона» 2:1 «Атлетик»
- Примера. 15.08.2024: «Атлетик» 1:1 «Хетафе»
Личные встречи
«Леганес» и «Атлетик» провели несколько равных встреч в последние годы, но «Атлетик» имеет небольшое преимущество.
Последние встречи:
- Примера. 16.07.2020: «Атлетик» 0:2 «Леганес»
- Примера. 25.09.2019: «Леганес» 1:1 «Атлетик»
- Примера. 24.04.2019: «Леганес» 0:1 «Атлетик»
- Примера. 20.08.2018: «Атлетик» 2:1 «Леганес»
Статистика
«Леганес»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
«Атлетик»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
Прогноз на матч
Обе команды сейчас находятся в похожем положении. «Леганес» стабилен в обороне, но испытывает сложности в атаке. «Атлетик» же забивает больше, но уязвим в защите. Учитывая домашний статус матча для «Леганеса» и равные шансы команд, возможен сценарий с небольшим количеством голов.
Рекомендации для ставок:
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе забьют – Нет – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.20
Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.70.