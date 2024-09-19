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  • «Леганес» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

«Леганес» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

19 сентября 2024, 18:50
Леганес
19.09.2024, четверг, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
65' Д. Вивиан 75' И. Уильямс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
(К) ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
14
Хулиан Чикко
ОП
14
Оскар Родригес
АП
19
Хуан Крус
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Сориано
23
Саэнс
55
Гонсалес
22
Настасич
15
Франкеса
19
Розье
8
Сиссе
5
Брашанац
12
Лопес
24
де ла Фуэнте
22
Аллер
4-1-1-3-1
13
Агирресабала
2
Горосабель
3
Вивиан
14
Нуньес
17
Бершиче
6
Весга
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
46
Гомес
25
Джало
7
Беренгер
23
Саэнс
13
Тапиа
13
Тапиа
23
Саэнс
5
Брашанац
19
Крус
19
Крус
5
Брашанац
22
Аллер
9
Гарсия
9
Гарсия
22
Аллер
12
Лопес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
12
Лопес
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Прадос
6
Прадос
6
Весга
46
Гомес
8
Сансет
8
Сансет
46
Гомес
10
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
10
Уильямс
25
Джало
9
Уильямс
9
Уильямс
25
Джало
Остались в запасе
Леганес
Атлетик
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
14
Оскар Родригес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
14
Оскар Родригес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Леганес - Атлетик
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
12
11
Офсайды
4
3
Количество передач
420
452
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Атлетик», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Атлетик»

«Леганес» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Леганес
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