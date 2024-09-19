19.09.2024, четверг, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
Испания. Примера, 7 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Леганес
Леганес
3-2-2-1-2
12
Сориано
23
Саэнс
55
Гонсалес
22
Настасич
15
Франкеса
19
Розье
8
Сиссе
5
Брашанац
12
Лопес
24
де ла Фуэнте
22
Аллер
4-1-1-3-1
13
Агирресабала
2
Горосабель
3
Вивиан
14
Нуньес
17
Бершиче
6
Весга
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
46
Гомес
25
Джало
7
Беренгер
23
Саэнс
13
Тапиа
13
Тапиа
23
Саэнс
5
Брашанац
19
Крус
19
Крус
5
Брашанац
22
Аллер
9
Гарсия
9
Гарсия
22
Аллер
12
Лопес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
12
Лопес
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Прадос
6
Прадос
6
Весга
46
Гомес
8
Сансет
8
Сансет
46
Гомес
10
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
10
Уильямс
25
Джало
9
Уильямс
9
Уильямс
25
Джало
Остались в запасе
Леганес
Атлетик
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
14
Оскар Родригес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
14
Оскар Родригес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Леганес - Атлетик
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
12
11
Офсайды
4
3
Количество передач
420
452
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Атлетик», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»