18 сентября 2024 года на стадионе «Ян Брейдель» состоится матч 1-й тур Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Боруссией» Дортмунд. Обещаем, что команда будет развиваться в хорошей форме, и это приведет к более серьезному противостоянию на групповом этапе.
«Брюгге»
«Брюгге» провел уверенную игру на внутренней арене и стал чемпионом Лиги. За последние 5 матчей команда набрала 11 голов и пропустила всего 3, что говорит о стабильной атаке и хорошей защите. В среднем за игру «Брюгге» забивает 2,20 гола, что делает их опасным соперником для любого клуба. Команда забивает в 6 последних матчах и побеждает в 5 последних матчах.
Последние матчи «Брюгге»:
- «Кортрейк» 0:3 «Брюгге»
- «Брюгге» 2:2 «Дюнкерк» (товарищеский матч)
- «Брюгге» 3:0 «Серкль Брюгге»
- «Дендер» 1:2 «Брюгге»
- «Брюгге» 1:0 «Антверпен»
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Дортмунд в последних матчах демонстрирует особую позицию в обороне и великолепные атакующие действия. За 5 матчей клуб забил 12 голов и пропустил лишь 3. Средняя результативность в каждой группе составляет 2,40 гола за матч, что делает «Боруссию» грозной силой в атаке. Немецкий клуб не проигрывает в 6 последних матчах, и защита выглядит достаточно стабильной, пропуская всего 0,60 гола за игру.
Последние матчи «Боруссии» Дортмунд:
- «Боруссия» В 4:2 «Хайденхайм»
- «Вердер» 0:0 «Боруссия» Д
- «Боруссия» Д 2:0 «Айнтрахт» Ф
- «Феникс Любек» 1:4 «Боруссия» Д (Кубок)
- «Боруссия» Д 2:0 «Астон Вилла» (товарищеский матч)
Личные встречи
За последние годы команды несколько раз встречались в Лиге чемпионов, и «Боруссия» доминировала в этих противостояниях. Немецкий клуб выиграл два последних матча с одинаковым счетом 3:0. Однако в 2018 году команды сыграли вничью 0:0, и это показывает, что у «Брюгге» есть потенциал дать отпор.
Последние встречи:
- «Боруссия» Д 3:0 «Брюгге» (Лига чемпионов, 2020)
- «Брюгге» 0:3 «Боруссия» Д (Лига чемпионов, 2020)
- «Боруссия» Д 0:0 «Брюгге» (Лига чемпионов, 2018)
Статистика
«Брюгге»:
- Забивка в среднем: 2,20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0,60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 5 побед в последних 5 матчах
«Боруссия» Дортмунд:
- Забивка в среднем: 2,40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0,60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 6 матчей без поражений
Прогноз на матч
Обе команды будут использовать высокий уровень игры и стабильность как в атаке, так и в обороне. «Боруссия» выглядит фаворитом встречи, обладая успешным опытом в душевных встречах и более сильным составом. Однако «Брюгге» на домашнем стадионе может оказать серьезное сопротивление.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Боруссии» Д – коэффициент 1,75
- Всего больше 2,5 голов – коэффициент 1,80
- Обе забьют – Да – коэффициент 1,85
Рекомендация: Победа «Боруссии» Д за коэффициент 1,75.