18 сентября 2024 года на стадионе «Ян Брейдель» состоится матч 1-й тур Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Боруссией» Дортмунд. Обещаем, что команда будет развиваться в хорошей форме, и это приведет к более серьезному противостоянию на групповом этапе.

«Брюгге»

«Брюгге» провел уверенную игру на внутренней арене и стал чемпионом Лиги. За последние 5 матчей команда набрала 11 голов и пропустила всего 3, что говорит о стабильной атаке и хорошей защите. В среднем за игру «Брюгге» забивает 2,20 гола, что делает их опасным соперником для любого клуба. Команда забивает в 6 последних матчах и побеждает в 5 последних матчах.

Последние матчи «Брюгге»:

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд в последних матчах демонстрирует особую позицию в обороне и великолепные атакующие действия. За 5 матчей клуб забил 12 голов и пропустил лишь 3. Средняя результативность в каждой группе составляет 2,40 гола за матч, что делает «Боруссию» грозной силой в атаке. Немецкий клуб не проигрывает в 6 последних матчах, и защита выглядит достаточно стабильной, пропуская всего 0,60 гола за игру.

Последние матчи «Боруссии» Дортмунд:

Личные встречи

За последние годы команды несколько раз встречались в Лиге чемпионов, и «Боруссия» доминировала в этих противостояниях. Немецкий клуб выиграл два последних матча с одинаковым счетом 3:0. Однако в 2018 году команды сыграли вничью 0:0, и это показывает, что у «Брюгге» есть потенциал дать отпор.

Последние встречи:

«Боруссия» Д 3:0 «Брюгге» (Лига чемпионов, 2020)

«Брюгге» 0:3 «Боруссия» Д (Лига чемпионов, 2020)

«Боруссия» Д 0:0 «Брюгге» (Лига чемпионов, 2018)

Статистика

«Брюгге»:

Забивка в среднем: 2,20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0,60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

5 побед в последних 5 матчах

«Боруссия» Дортмунд:

Забивка в среднем: 2,40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0,60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

6 матчей без поражений

Прогноз на матч

Обе команды будут использовать высокий уровень игры и стабильность как в атаке, так и в обороне. «Боруссия» выглядит фаворитом встречи, обладая успешным опытом в душевных встречах и более сильным составом. Однако «Брюгге» на домашнем стадионе может оказать серьезное сопротивление.

Рекомендации по ставкам:

Победа «Боруссии» Д – коэффициент 1,75

Всего больше 2,5 голов – коэффициент 1,80

Обе забьют – Да – коэффициент 1,85

Рекомендация: Победа «Боруссии» Д за коэффициент 1,75.