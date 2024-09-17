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    • «Брюгге» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 18 сентября 2024

    «Брюгге» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 18 сентября 2024

    18 сентября 2024 года на стадионе «Ян Брейдель» состоится матч 1-й тур Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Боруссией» Дортмунд. Обещаем, что команда будет развиваться в хорошей форме, и это приведет к более серьезному противостоянию на групповом этапе.

    «Брюгге»

    «Брюгге» провел уверенную игру на внутренней арене и стал чемпионом Лиги. За последние 5 матчей команда набрала 11 голов и пропустила всего 3, что говорит о стабильной атаке и хорошей защите. В среднем за игру «Брюгге» забивает 2,20 гола, что делает их опасным соперником для любого клуба. Команда забивает в 6 последних матчах и побеждает в 5 последних матчах.

    Последние матчи «Брюгге»:

    «Боруссия» Дортмунд

    «Боруссия» Дортмунд в последних матчах демонстрирует особую позицию в обороне и великолепные атакующие действия. За 5 матчей клуб забил 12 голов и пропустил лишь 3. Средняя результативность в каждой группе составляет 2,40 гола за матч, что делает «Боруссию» грозной силой в атаке. Немецкий клуб не проигрывает в 6 последних матчах, и защита выглядит достаточно стабильной, пропуская всего 0,60 гола за игру.

    Последние матчи «Боруссии» Дортмунд:

    Личные встречи

    За последние годы команды несколько раз встречались в Лиге чемпионов, и «Боруссия» доминировала в этих противостояниях. Немецкий клуб выиграл два последних матча с одинаковым счетом 3:0. Однако в 2018 году команды сыграли вничью 0:0, и это показывает, что у «Брюгге» есть потенциал дать отпор.

    Последние встречи:

    • «Боруссия» Д 3:0 «Брюгге» (Лига чемпионов, 2020)
    • «Брюгге» 0:3 «Боруссия» Д (Лига чемпионов, 2020)
    • «Боруссия» Д 0:0 «Брюгге» (Лига чемпионов, 2018)

    Статистика

    «Брюгге»:

    • Забивка в среднем: 2,20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0,60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 5 побед в последних 5 матчах

    «Боруссия» Дортмунд:

    • Забивка в среднем: 2,40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0,60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 6 матчей без поражений

    Прогноз на матч

    Обе команды будут использовать высокий уровень игры и стабильность как в атаке, так и в обороне. «Боруссия» выглядит фаворитом встречи, обладая успешным опытом в душевных встречах и более сильным составом. Однако «Брюгге» на домашнем стадионе может оказать серьезное сопротивление.

    Рекомендации по ставкам:

    • Победа «Боруссии» Д – коэффициент 1,75
    • Всего больше 2,5 голов – коэффициент 1,80
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1,85

    Рекомендация: Победа «Боруссии» Д за коэффициент 1,75.

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    «Брюгге» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 11:58
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