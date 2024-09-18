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  • «Брюгге» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

«Брюгге» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

18 сентября 2024, 20:50
Брюгге
18.09.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
76' Д. Гиттенс 86' Д. Гиттенс 90+6' С. Гирасси (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Миньоле
65
Сейс
4
Ордоньес
44
Мехеле
25
Онидика
20
Ванакен
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
17
Цолис
70
Сков Ольсен
9
Нильссон
4-1-2-2-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
25
Зюле
5
Бенсебаини
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
14
Адейеми
14
Мален
65
Сейс
64
Саббе
64
Саббе
65
Сейс
9
Нильссон
9
Хутгла
9
Хутгла
9
Нильссон
17
Цолис
7
Тальби
7
Тальби
17
Цолис
10
Ветлесен
17
Вермант
17
Вермант
10
Ветлесен
5
Бенсебаини
3
Антон
3
Антон
5
Бенсебаини
14
Адейеми
27
Коуто
27
Коуто
14
Адейеми
13
Гросс
8
Нмеча
8
Нмеча
13
Гросс
20
Забитцер
11
Гиттенс
11
Гиттенс
20
Забитцер
14
Мален
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Мален
Остались в запасе
Брюгге
Боруссия Д
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
21
Михал Скурась
ЛВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
21
Михал Скурась
ЛВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Брюгге - Боруссия Д
1
1
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
4
Офсайды
2
2
Количество передач
416
728
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
93
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
1.27
2.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Боруссии» Д, 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Боруссия»

«Брюгге» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Боруссия Д Брюгге
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