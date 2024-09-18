18.09.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Брюгге
Брюгге
3-1-3-2-1
22
Миньоле
65
Сейс
4
Ордоньес
44
Мехеле
25
Онидика
20
Ванакен
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
17
Цолис
70
Сков Ольсен
9
Нильссон
4-1-2-2-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
25
Зюле
5
Бенсебаини
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
14
Адейеми
14
Мален
65
Сейс
64
Саббе
64
Саббе
65
Сейс
9
Нильссон
9
Хутгла
9
Хутгла
9
Нильссон
17
Цолис
7
Тальби
7
Тальби
17
Цолис
10
Ветлесен
17
Вермант
17
Вермант
10
Ветлесен
5
Бенсебаини
3
Антон
3
Антон
5
Бенсебаини
14
Адейеми
27
Коуто
27
Коуто
14
Адейеми
13
Гросс
8
Нмеча
8
Нмеча
13
Гросс
20
Забитцер
11
Гиттенс
11
Гиттенс
20
Забитцер
14
Мален
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Мален
Остались в запасе
Брюгге
Боруссия Д
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
21
Михал Скурась
ЛВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
21
Михал Скурась
ЛВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Брюгге - Боруссия Д
1
1
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
4
Офсайды
2
2
Количество передач
416
728
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
93
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
1.27
2.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Боруссии» Д, 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Боруссия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»