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    • «Трабзонспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024

    «Трабзонспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024

    15 сентября 2024 года на стадионе «Шенол Гюнеш» состоится матч 5-го тура Суперлиги Турции, в котором встретятся «Трабзонспор» и «Бешикташ». Это важное противостояние в турецком чемпионате обещает быть напряженным и интересным.

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» занимает середину турнирной таблицы, но в последних играх команда демонстрирует нестабильную форму. В предыдущем матче против «Еюпспора» «Трабзонспор» сыграл вничью 0:0. Команда не проигрывает в 5 последних матчах, но и не выигрывает – лишь одна победа за 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Джихан Чанак, забивший всего один гол в 8 матчах. В последних 5 играх «Трабзонспор» забил лишь 1 гол и пропустил 3.

    Последние матчи:

    • «Еюпспор» 0:0 «Трабзонспор»
    • «Трабзонспор» 1:1 «Санкт-Галлен» (Лига Конференций)
    • «Санкт-Галлен» 0:0 «Трабзонспор» (Лига Конференций)

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» уверенно выступает в этом сезоне, занимая 3-е место с 9 очками после 3 туров. Команда побеждает в 3 последних матчах, демонстрируя высокую результативность. Лучший бомбардир – Чиро Иммобиле, который забил 7 голов в 6 матчах. В последних 5 матчах «Бешикташ» забил 16 голов, но также пропустил 6. Команда стабильно забивает на протяжении 12 матчей подряд в Суперлиге.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних личных встречах между командами «Бешикташ» имеет преимущество. В последний раз они победили «Трабзонспор» 3:2 в кубковом матче в мае 2024 года. Однако в сезоне Суперлиги 2023 года команды обменялись победами – 3:0 в пользу «Трабзонспора» и 2:0 в пользу «Бешикташа».

    Последние встречи:

    • «Бешикташ» 3:2 «Трабзонспор» (2024, Кубок)
    • «Бешикташ» 2:0 «Трабзонспор» (2024, Суперлига)
    • «Трабзонспор» 3:0 «Бешикташ» (2023, Суперлига)

    Статистика

    • «Трабзонспор»: 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах.
    • «Бешикташ»: 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах.
    • «Трабзонспор» забил 1 гол и пропустил 3 в последних 5 матчах.
    • «Бешикташ» забил 16 голов и пропустил 6 в последних 5 матчах.

    Прогноз на матч

    Учитывая текущую форму команд и статистику личных встреч, «Бешикташ» выглядит явным фаворитом встречи. Команда демонстрирует сильную атаку и стабильную оборону, тогда как «Трабзонспор» испытывает трудности в создании моментов и результативности. Ожидается победа «Бешикташа» с возможным тоталом больше 2.5 голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Бешикташа» за коэффициент 1.85.

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    «Трабзонспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 15:42
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