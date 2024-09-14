15 сентября 2024 года на стадионе «Шенол Гюнеш» состоится матч 5-го тура Суперлиги Турции, в котором встретятся «Трабзонспор» и «Бешикташ». Это важное противостояние в турецком чемпионате обещает быть напряженным и интересным.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» занимает середину турнирной таблицы, но в последних играх команда демонстрирует нестабильную форму. В предыдущем матче против «Еюпспора» «Трабзонспор» сыграл вничью 0:0. Команда не проигрывает в 5 последних матчах, но и не выигрывает – лишь одна победа за 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Джихан Чанак, забивший всего один гол в 8 матчах. В последних 5 играх «Трабзонспор» забил лишь 1 гол и пропустил 3.

Последние матчи:

«Бешикташ»

«Бешикташ» уверенно выступает в этом сезоне, занимая 3-е место с 9 очками после 3 туров. Команда побеждает в 3 последних матчах, демонстрируя высокую результативность. Лучший бомбардир – Чиро Иммобиле, который забил 7 голов в 6 матчах. В последних 5 матчах «Бешикташ» забил 16 голов, но также пропустил 6. Команда стабильно забивает на протяжении 12 матчей подряд в Суперлиге.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних личных встречах между командами «Бешикташ» имеет преимущество. В последний раз они победили «Трабзонспор» 3:2 в кубковом матче в мае 2024 года. Однако в сезоне Суперлиги 2023 года команды обменялись победами – 3:0 в пользу «Трабзонспора» и 2:0 в пользу «Бешикташа».

Последние встречи:

«Бешикташ» 3:2 «Трабзонспор» (2024, Кубок)

«Бешикташ» 2:0 «Трабзонспор» (2024, Суперлига)

«Трабзонспор» 3:0 «Бешикташ» (2023, Суперлига)

Статистика

«Трабзонспор»: 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах.

«Бешикташ»: 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах.

«Трабзонспор» забил 1 гол и пропустил 3 в последних 5 матчах.

«Бешикташ» забил 16 голов и пропустил 6 в последних 5 матчах.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд и статистику личных встреч, «Бешикташ» выглядит явным фаворитом встречи. Команда демонстрирует сильную атаку и стабильную оборону, тогда как «Трабзонспор» испытывает трудности в создании моментов и результативности. Ожидается победа «Бешикташа» с возможным тоталом больше 2.5 голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Оба забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Бешикташа» за коэффициент 1.85.