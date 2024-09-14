15 сентября 2024 года на стадионе «Шенол Гюнеш» состоится матч 5-го тура Суперлиги Турции, в котором встретятся «Трабзонспор» и «Бешикташ». Это важное противостояние в турецком чемпионате обещает быть напряженным и интересным.
«Трабзонспор»
«Трабзонспор» занимает середину турнирной таблицы, но в последних играх команда демонстрирует нестабильную форму. В предыдущем матче против «Еюпспора» «Трабзонспор» сыграл вничью 0:0. Команда не проигрывает в 5 последних матчах, но и не выигрывает – лишь одна победа за 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Джихан Чанак, забивший всего один гол в 8 матчах. В последних 5 играх «Трабзонспор» забил лишь 1 гол и пропустил 3.
Последние матчи:
- «Еюпспор» 0:0 «Трабзонспор»
- «Трабзонспор» 1:1 «Санкт-Галлен» (Лига Конференций)
- «Санкт-Галлен» 0:0 «Трабзонспор» (Лига Конференций)
«Бешикташ»
«Бешикташ» уверенно выступает в этом сезоне, занимая 3-е место с 9 очками после 3 туров. Команда побеждает в 3 последних матчах, демонстрируя высокую результативность. Лучший бомбардир – Чиро Иммобиле, который забил 7 голов в 6 матчах. В последних 5 матчах «Бешикташ» забил 16 голов, но также пропустил 6. Команда стабильно забивает на протяжении 12 матчей подряд в Суперлиге.
Последние матчи:
- «Бешикташ» 2:0 «Сивасспор»
- «Бешикташ» 5:1 «Лугано» (Лига Европы)
- «Лугано» 3:3 «Бешикташ» (Лига Европы)
Личные встречи
В последних личных встречах между командами «Бешикташ» имеет преимущество. В последний раз они победили «Трабзонспор» 3:2 в кубковом матче в мае 2024 года. Однако в сезоне Суперлиги 2023 года команды обменялись победами – 3:0 в пользу «Трабзонспора» и 2:0 в пользу «Бешикташа».
Последние встречи:
- «Бешикташ» 3:2 «Трабзонспор» (2024, Кубок)
- «Бешикташ» 2:0 «Трабзонспор» (2024, Суперлига)
- «Трабзонспор» 3:0 «Бешикташ» (2023, Суперлига)
Статистика
- «Трабзонспор»: 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах.
- «Бешикташ»: 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах.
- «Трабзонспор» забил 1 гол и пропустил 3 в последних 5 матчах.
- «Бешикташ» забил 16 голов и пропустил 6 в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд и статистику личных встреч, «Бешикташ» выглядит явным фаворитом встречи. Команда демонстрирует сильную атаку и стабильную оборону, тогда как «Трабзонспор» испытывает трудности в создании моментов и результативности. Ожидается победа «Бешикташа» с возможным тоталом больше 2.5 голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Бешикташа» за коэффициент 1.85.