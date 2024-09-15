15.09.2024, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Трабзонспор
Трабзонспор
4-1-1-3-1
1
Чакир
17
Эльмали
15
Савич
4
Денсвил
79
Малхейру
3
Менди
5
Йокушлу
99
Оршич
10
Барди
10
Вишча
24
Банза
3-4-1-2
34
Гюнок
3
Паулиста
2
Удуохай
26
Масуаку
73
Мусрати
83
Фернандеш
23
Мариу
22
Свенссон
7
Рашица
27
Рафа
9
Иммобиле
Дрэгуш
6
Ландстрем
6
Ландстрем
Дрэгуш
Чанак
11
Туфан
11
Туфан
Чанак
24
Банза
70
Чам
70
Чам
24
Банза
99
Оршич
61
Чанак
61
Чанак
99
Оршич
10
Барди
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
10
Барди
83
Фернандеш
48
Учан
48
Учан
83
Фернандеш
22
Свенссон
6
Булут
6
Булут
22
Свенссон
7
Рашица
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Рашица
73
Мусрати
7
Мучи
7
Мучи
73
Мусрати
Остались в запасе
Трабзонспор
Бешикташ
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Трабзонспор - Бешикташ
2
1
3
Всего ударов по воротам
5
22
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
13
Нарушения
17
9
Офсайды
1
2
Количество передач
206
633
Сейвы
6
0
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.21
1.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Трабзонспор» против «Бешикташа», 5-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»