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  • «Трабзонспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Трабзонспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 18:49
Трабзонспор
15.09.2024, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
17' О. Йокушлу
39' Ж. Фернандеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К) ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
61
Джихан Чанак
АП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чакир
17
Эльмали
15
Савич
4
Денсвил
79
Малхейру
3
Менди
5
Йокушлу
99
Оршич
10
Барди
10
Вишча
24
Банза
3-4-1-2
34
Гюнок
3
Паулиста
2
Удуохай
26
Масуаку
73
Мусрати
83
Фернандеш
23
Мариу
22
Свенссон
7
Рашица
27
Рафа
9
Иммобиле
Дрэгуш
6
Ландстрем
6
Ландстрем
Дрэгуш
Чанак
11
Туфан
11
Туфан
Чанак
24
Банза
70
Чам
70
Чам
24
Банза
99
Оршич
61
Чанак
61
Чанак
99
Оршич
10
Барди
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
10
Барди
83
Фернандеш
48
Учан
48
Учан
83
Фернандеш
22
Свенссон
6
Булут
6
Булут
22
Свенссон
7
Рашица
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Рашица
73
Мусрати
7
Мучи
7
Мучи
73
Мусрати
Остались в запасе
Трабзонспор
Бешикташ
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Трабзонспор - Бешикташ
2
1
3
Всего ударов по воротам
5
22
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
13
Нарушения
17
9
Офсайды
1
2
Количество передач
206
633
Сейвы
6
0
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.21
1.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Трабзонспор» против «Бешикташа», 5-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор»«Бешикташ»

Трабзонспор–Бешикташ смотреть онлайн 15 сентября

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Трабзонспор
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