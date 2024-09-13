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  • В РФС высказали позицию по переезду Алексея Миранчука в США

В РФС высказали позицию по переезду Алексея Миранчука в США

13 сентября 2024, 20:08
1

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил трансфер Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

«Я не был в шоке от перехода Миранчука в американский клуб. Поехал, молодец, сейчас покажет свой класс на другом континенте. Главное, чтобы достойно представлял российский футбол.

Давайте посмотрим, как он будет выглядеть. МЛС – это сильно развившееся соревнование за последние 10-15 лет, поэтому уровень достаточно серьезный», – сказал Митрофанов.

  • Американский клуб выкупил Миранчука 30 июля за 12 млн евро.
  • С ним подписали контракт по схеме «3+1».
  • У российского полузащитника нет голевых действий в первых двух матчах за «Атланту».

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Источник: ТАСС
США. МЛС Атланта Юнайтед Миранчук Алексей Митрофанов Максим
Комментарии (1)
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Антибиотик
1726254313
Ну да, америкосы нам закрыли полностью еврокубки, а генсек РФС радуется, что к ним уехал наш игрок. При Сталине этого упыря бы уже расстреляли нахрен!
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