В РФС высказали позицию по переезду Алексея Миранчука в США

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил трансфер Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».
«Я не был в шоке от перехода Миранчука в американский клуб. Поехал, молодец, сейчас покажет свой класс на другом континенте. Главное, чтобы достойно представлял российский футбол.
Давайте посмотрим, как он будет выглядеть. МЛС – это сильно развившееся соревнование за последние 10-15 лет, поэтому уровень достаточно серьезный», – сказал Митрофанов.
- Американский клуб выкупил Миранчука 30 июля за 12 млн евро.
- С ним подписали контракт по схеме «3+1».
- У российского полузащитника нет голевых действий в первых двух матчах за «Атланту».
Источник: ТАСС