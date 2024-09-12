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  • «Вы что, с ума сошли?»: Градиленко разнес гала-вечер «Спартака» в честь «Лукойл Арены»

«Вы что, с ума сошли?»: Градиленко разнес гала-вечер «Спартака» в честь «Лукойл Арены»

12 сентября 2024, 13:15
31

Бывший спартаковец Дмитрий Градиленко не оценил гала-вечер на «Лукойл Арене». Клуб отмечал десятилетие арены.

«Ровно десять лет назад я участвовал в матче-открытии стадиона. Тоже играли «красные» против «белых». И на поле были те, кто играл за «Спартак».

Но времена изменились, и организаторы (не знаю, какая «фирма») приглашают людей, которые никакого отношения к «Спартаку» не имеют! Люди известные, спору нет, но не футболисты.

Илья Ковальчук – нет вопросов. Но ребята из легкой атлетики, какие-то комики, девочки, дети и так далее… Вы что, ау, камон, с ума сошли? Где Черчесов, Хлестов, Шмаров, Кечинов, Никифоров, Карпин, Онопко, Ледяхов, Пятницкий, Евсеев, Павленко, Ширко, Джубанов, Радченко, Мамедов, Ананко, Бушманов, Коновалов, Головской и так далее. ГДЕ?

Если хотите, чтобы ветераны не играли, так пусть бы просто прошли вокруг поля перед матчем, диктор объявил бы фамилии, получили море оваций от переполненных трибун и пошли «за стол», пообщались и так далее. Это было бы круто!

И интересно, был ли приглашен Л.А. Федун, который и построил стадион и которому низкий поклон за это?» – написал Градиленко в соцсети.

  • 55-летний Градиленко играл за «Спартак» в 1987-1988 и 1989-1993 годах.
  • С командой он дважды брал чемпионат страны.
  • Также Градиленко играл за ЦСКА, «Торпедо».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Градиленко Дмитрий
Комментарии (31)
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oyabun
1726136851
А я всё ждал Алекса. (
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шахта Заполярная
1726138034
А ведь Градиленко прав на все 100 500 %
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Александр-Каратеев-yandex
1726138218
Кого-то позвали, кто-то занят, не смог приехать, отказался, но некоторых бывших футболистов, у которых не так много матчей за Спартак и ничем выдающимся себя не проявивших, не позвали, вот у них и возникла обида. "Вы что с ума сошли, меня, Великого, не позвали."
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anatolich72
1726140178
Сколько людей-столько и мнений. Организация обрадовала.
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ivany4
1726140244
Из всего сказанного, необходимо выделить, одну главную мысль, - где Федун?? Смею предположить, что его здоровье уже не то, и что есть периоды в его жизни, когда уже не до чего. Однако организаторам стоило бы найти способ записать видео обращение, пригласить его, либо другое действо для упоминание его на этом празднике. Причем пример как это сделать, перед глазами. Учитесь, как верущие благодарят людей, делящихся с ними своими благами. Ведь на Руси всегда это считалось правильным и благородным. Ну а почему не позвали некоторых футболистов, это оадо у них спросить. Видимо одним помешала скромность оказаться на празднике, другим - неотложные дела, третьим - здоровье, ну и наконец можно можно у них спросить. Праздник был на мой взгляд, на 4-.
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FCSpartakM
1726142190
задумка была такой, чтобы собрать на стадионе семью. А семья -это не только ветераны, а нынешние игроки, болельщики, игроки из молодежки и женской команды. Даже легов подвезли. А вот это междусобойчик ветеранов можно проводить когда угодно. РФС даже могли бы мини турниры делать для ветеранов с табличкой и призами. Для них это было бы даже интереснее почувствовать соревновательный импульс.
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Artemka444
1726142546
Спартачок то с гнильцой!!!
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БАЗАРА НЕТ
1726148942
Так если укрывают наркобарона,поощряют распространение таким образом запрещённого....так что ждать умного из тарасафки
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БАЗАРА НЕТ
1726148958
Стыд и срам Спартак
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Цугундeр
1726152822
Тишу не позвали, ироды розовые.. Вот это - точно барельеф на обелиске.
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