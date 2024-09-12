«Вы что, с ума сошли?»: Градиленко разнес гала-вечер «Спартака» в честь «Лукойл Арены»

Бывший спартаковец Дмитрий Градиленко не оценил гала-вечер на «Лукойл Арене». Клуб отмечал десятилетие арены.

«Ровно десять лет назад я участвовал в матче-открытии стадиона. Тоже играли «красные» против «белых». И на поле были те, кто играл за «Спартак».

Но времена изменились, и организаторы (не знаю, какая «фирма») приглашают людей, которые никакого отношения к «Спартаку» не имеют! Люди известные, спору нет, но не футболисты.

Илья Ковальчук – нет вопросов. Но ребята из легкой атлетики, какие-то комики, девочки, дети и так далее… Вы что, ау, камон, с ума сошли? Где Черчесов, Хлестов, Шмаров, Кечинов, Никифоров, Карпин, Онопко, Ледяхов, Пятницкий, Евсеев, Павленко, Ширко, Джубанов, Радченко, Мамедов, Ананко, Бушманов, Коновалов, Головской и так далее. ГДЕ?

Если хотите, чтобы ветераны не играли, так пусть бы просто прошли вокруг поля перед матчем, диктор объявил бы фамилии, получили море оваций от переполненных трибун и пошли «за стол», пообщались и так далее. Это было бы круто!

И интересно, был ли приглашен Л.А. Федун, который и построил стадион и которому низкий поклон за это?» – написал Градиленко в соцсети.