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    • «Нефтехимик» – «Енисей»: прогноз на матч 9 тура Первой лиги, 8 сентября

    «Нефтехимик» – «Енисей»: прогноз на матч 9 тура Первой лиги, 8 сентября

    В воскресенье, 8 сентября, в 9-м туре российской Первой лиги сыграют «Нефтехимик» и «Енисей». Игра состоится в Нижнекамске, начало – в 18:00 (мск).

    «Нефтехимик»

    Команда Кирилла Новикова занимает в Первой лиге 8-ю позицию, набрав 12 очков. «Нефтехимик» добыл 3 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 9:9.

    Последние результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:

    «Енисей»

    «Енисей» набрал 9 очков и занимает 11-е место. Подопечные Андрея Тихонова добыли 3 победы и потерпели 5 поражений, разница мячей – 6:9.

    Предыдущие результаты «Енисея» в Первой лиге:

    Очные встречи

    • 04.05.24 «Нефтехимик» – «Енисей» – 0:0;
    • 13.08.23 «Енисей» – «Нефтехимик» – 2:0;
    • 20.05.23 «Енисей» – «Нефтехимик» – 2:2;
    • 29.10.22 «Нефтехимик» – «Енисей» – 1:1;
    • 16.04.22 «Енисей» – «Нефтехимик» – 2:0.

    Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Енисей»

    Играют середняки Первой лиги с примерно равными шансами на успех. «Енисей» мало забивает и наверняка сыграет предельно аккуратно в защите в гостях. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.58.

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    «Нефтехимик» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    07.09.2024 10:33
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