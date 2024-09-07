В воскресенье, 8 сентября, в 9-м туре российской Первой лиги сыграют «Нефтехимик» и «Енисей». Игра состоится в Нижнекамске, начало – в 18:00 (мск).

«Нефтехимик»

Команда Кирилла Новикова занимает в Первой лиге 8-ю позицию, набрав 12 очков. «Нефтехимик» добыл 3 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 9:9.

Последние результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:

«Енисей»

«Енисей» набрал 9 очков и занимает 11-е место. Подопечные Андрея Тихонова добыли 3 победы и потерпели 5 поражений, разница мячей – 6:9.

Предыдущие результаты «Енисея» в Первой лиге:

Очные встречи

04.05.24 «Нефтехимик» – «Енисей» – 0:0;

13.08.23 «Енисей» – «Нефтехимик» – 2:0;

20.05.23 «Енисей» – «Нефтехимик» – 2:2;

29.10.22 «Нефтехимик» – «Енисей» – 1:1;

16.04.22 «Енисей» – «Нефтехимик» – 2:0.

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Енисей»

Играют середняки Первой лиги с примерно равными шансами на успех. «Енисей» мало забивает и наверняка сыграет предельно аккуратно в защите в гостях. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.58.