В воскресенье, 8 сентября, в 9-м туре российской Первой лиги сыграют «Нефтехимик» и «Енисей». Игра состоится в Нижнекамске, начало – в 18:00 (мск).
«Нефтехимик»
Команда Кирилла Новикова занимает в Первой лиге 8-ю позицию, набрав 12 очков. «Нефтехимик» добыл 3 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 9:9.
Последние результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:
- 01.09.24 КАМАЗ – «Нефтехимик» – 0:0;
- 24.08.24 «Нефтехимик» – «Урал» – 1:1;
- 17.08.24 «Торпедо» М – «Нефтехимик» – 2:1.
«Енисей»
«Енисей» набрал 9 очков и занимает 11-е место. Подопечные Андрея Тихонова добыли 3 победы и потерпели 5 поражений, разница мячей – 6:9.
Предыдущие результаты «Енисея» в Первой лиге:
- 31.08.24 «Енисей» – «Балтика» – 1:2;
- 25.08.24 «Чайка» – «Енисей» – 2:0;
- 18.08.24 «Енисей» – «Сочи» – 1:0.
Очные встречи
- 04.05.24 «Нефтехимик» – «Енисей» – 0:0;
- 13.08.23 «Енисей» – «Нефтехимик» – 2:0;
- 20.05.23 «Енисей» – «Нефтехимик» – 2:2;
- 29.10.22 «Нефтехимик» – «Енисей» – 1:1;
- 16.04.22 «Енисей» – «Нефтехимик» – 2:0.
Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Енисей»
Играют середняки Первой лиги с примерно равными шансами на успех. «Енисей» мало забивает и наверняка сыграет предельно аккуратно в защите в гостях. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.58.