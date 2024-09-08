08.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 9 тур
Россия. Первая лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-4-2-1
66
Янович
65
Толстопятов
16
Шоркин
17
Валиахметов
25
Ситдиков
6
Родин
99
Емельянов
73
Петров
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
3-1-3-3
23
Антипин
12
Ширяев
96
Рукас
33
Масловский
90
Ломакин
87
Мазурин
7
Чуканов
19
Тихонов
9
Савельев
20
Шипунов
23
Ушатов
7
Шильцов
3
Сагуткин
3
Сагуткин
7
Шильцов
9
Алиев
24
Кахидзе
24
Кахидзе
9
Алиев
6
Родин
5
Морозов
5
Морозов
6
Родин
99
Емельянов
11
Магомедов
11
Магомедов
99
Емельянов
20
Шипунов
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Шипунов
87
Мазурин
6
Батырев
6
Батырев
87
Мазурин
9
Савельев
13
Григорьев
13
Григорьев
9
Савельев
90
Ломакин
84
Молтенинов
84
Молтенинов
90
Ломакин
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
Тихонов
Остались в запасе
Нефтехимик
Енисей
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
18
Александр Надольский
АП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
18
Александр Надольский
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Нефтехимик - Енисей
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Енисея», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
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- Матч игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»