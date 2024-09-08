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  • «Нефтехимик» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

«Нефтехимик» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

8 сентября 2024, 16:50
Нефтехимик
08.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
84' Д. Григорьев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
25
Марат Ситдиков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
16
Роман Денисов
ОП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
3-4-2-1
66
Янович
65
Толстопятов
16
Шоркин
17
Валиахметов
25
Ситдиков
6
Родин
99
Емельянов
73
Петров
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
3-1-3-3
23
Антипин
12
Ширяев
96
Рукас
33
Масловский
90
Ломакин
87
Мазурин
7
Чуканов
19
Тихонов
9
Савельев
20
Шипунов
23
Ушатов
7
Шильцов
3
Сагуткин
3
Сагуткин
7
Шильцов
9
Алиев
24
Кахидзе
24
Кахидзе
9
Алиев
6
Родин
5
Морозов
5
Морозов
6
Родин
99
Емельянов
11
Магомедов
11
Магомедов
99
Емельянов
20
Шипунов
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Шипунов
87
Мазурин
6
Батырев
6
Батырев
87
Мазурин
9
Савельев
13
Григорьев
13
Григорьев
9
Савельев
90
Ломакин
84
Молтенинов
84
Молтенинов
90
Ломакин
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
Тихонов
Остались в запасе
Нефтехимик
Енисей
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
18
Александр Надольский
АП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
18
Александр Надольский
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Нефтехимик - Енисей
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Енисея», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Енисей»

«Нефтехимик» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Енисей Нефтехимик
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