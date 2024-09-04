Булыкин оценил перспективы Соболева в «Зените»

Дмитрий Булыкин высказался о перспективах новичка «Зенита» Александра Соболева.

«В «Зените» у Соболева будет больше голевых моментов, чем в «Спартаке», это 100%. Потому что в составе петербуржцев собраны одни из лучших футболистов лиги, которые создают не один момент за игру.

Александру, конечно, будет непросто, надо доказывать на каждой тренировке, конкуренция в клубе серьезная. Просто так Соболев играть не будет, надо выходить и забивать с самого начала», – заявил Булыкин.