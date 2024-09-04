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Булыкин оценил перспективы Соболева в «Зените»

4 сентября 2024, 19:50
1

Дмитрий Булыкин высказался о перспективах новичка «Зенита» Александра Соболева.

«В «Зените» у Соболева будет больше голевых моментов, чем в «Спартаке», это 100%. Потому что в составе петербуржцев собраны одни из лучших футболистов лиги, которые создают не один момент за игру.

Александру, конечно, будет непросто, надо доказывать на каждой тренировке, конкуренция в клубе серьезная. Просто так Соболев играть не будет, надо выходить и забивать с самого начала», – заявил Булыкин.

  • Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
  • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
  • За предыдущую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Булыкин Дмитрий Соболев Александр
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FWSPM
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