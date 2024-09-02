Глебов высказался о возможном трансфере в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал интерес «Спартака».

«Я прощался с болельщиками? Нет, просто махал им после игры, я всегда так делаю. Успокоить болельщиков и сказать, что остаюсь? Успокаивать должны руководители. Они владеют большей информацией, чем я. Я ничего не знаю.

Хотел бы я остаться? Давайте следующий вопрос – уже третий год говорим об одном и том же, давайте не про «Спартак», – сказал Глебов.

Глебов провел за «Ростов» 178 матчей, забил 12 голов и сделал 16 ассистов.

Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока 11 миллионов евро.

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