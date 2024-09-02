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Глебов высказался о возможном трансфере в «Спартак»

2 сентября 2024, 00:15
5

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал интерес «Спартака».

«Я прощался с болельщиками? Нет, просто махал им после игры, я всегда так делаю. Успокоить болельщиков и сказать, что остаюсь? Успокаивать должны руководители. Они владеют большей информацией, чем я. Я ничего не знаю.

Хотел бы я остаться? Давайте следующий вопрос – уже третий год говорим об одном и том же, давайте не про «Спартак», – сказал Глебов.

  • Глебов провел за «Ростов» 178 матчей, забил 12 голов и сделал 16 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
  • Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока 11 миллионов евро.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глебов Данил
Комментарии (5)
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DVOK68
1725254462
Ценный игрок для любой российской команды.
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zigbert
1725256337
Правильно рассуждает.Зачем говорить о том чего ещё нет.
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Инсаров
1725270031
Обычный полузащитник - бегунок. Без хорошего последнего паса. Цена явно завышена. Ранее не слишком лояльно высказывался о "Спартаке" и не хотел идти в этот клуб. Несравним, конечно, с Барриосом. Если есть возможность - следует обратить внимание на футбольный рынок Аргентины.
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