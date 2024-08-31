В «Спартаке» прокомментировали интерес к Глебову из «Ростова»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не стал отрицать интерес клуба к Данилу Глебову из «Ростова».
«Даниил Глебов – хороший футболист. Он находится в шорт-листе спортивного директора, но это всe, что я могу сказать», – прокомментировал Малышев.
- Глебов провел за «Ростов» 177 матчей, забил 12 голов и сделал 16 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока 11 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»