В «Спартаке» прокомментировали интерес к Глебову из «Ростова»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не стал отрицать интерес клуба к Данилу Глебову из «Ростова».

«Даниил Глебов – хороший футболист. Он находится в шорт-листе спортивного директора, но это всe, что я могу сказать», – прокомментировал Малышев.

Глебов провел за «Ростов» 177 матчей, забил 12 голов и сделал 16 ассистов.

Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока 11 миллионов евро.

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