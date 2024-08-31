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  • РПЛ. «Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» (1:0) и продлил беспроигрышную серию

РПЛ. «Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» (1:0) и продлил беспроигрышную серию

31 августа 2024, 21:42
140

«Спартак» в 7-м туре РПЛ победил дома «Рубин». Единственный мяч с пенальти забил Эсекьель Барко.

С 62-й минуты «Спартак» был в меньшинстве после удаления Романа Зобнина.

«Спартак» вернулся в топ-3. «Рубин» идет седьмым.

Москвичи довели беспроигрышную серию в РПЛ до шести встреч.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Барко, 74 (с пенальти).

Удаления: Зобнин, 62 (вторая ж.к.) – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
Комментарии (140)
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Иван Петров 1986
1725129830
Молодцы ! ! ! Три очка есть, а там пусть говорят.
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rash1959
1725129937
Тяжелейшая игра, но это Победная игра. Есть 3 очка. Таких соперников надо всегда додавливать, иначе не быть чемпионом.
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DVOK68
1725130054
Полчаса вдесятером в атаку играли!И своего добились!С победой команда,с победой тренер! Барко красавчик! Зоба пенсионер(
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k611
1725130059
Всех болельщиков красно-белых с трудовой победой! Зобнин конечно чуть не подвёл команду. У тебя уже есть жёлтая, нафига так откровенно фолить. Барко конечно молодец - провёл хороший матч.
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zigbert
1725130063
С победой болельщики Спартака! Молодцы не опустили руки после удаления.
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Spartak_forv@
1725130185
Очень сложный матч,тем ценнее победа! Радует,что нет проблем с физикой.В отличие от соперника,бегали весь матч практически неустанно.Зоба вообще кадр. Представляю себе как охренел Станкович!Человек планирует замену,дает свежему игроку последние инструкции,потом поворачивает голову в сторону поля и понимает,что менять уже некого)
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ScarlettOgusania
1725130194
победителей не судят, взломали автобус рубиновых костоломов, Барко - класс!!!)
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DVOK68
1725130547
Главное что ведя по счёту и в меньшинстве-не стали закрываться у своей вратарской.Это смерти подобно,а вот в меньшинстве в атаку сыграть,это воистину верно!С победой нас!А всем врагам пожелание-откусите-ка вы фалду!)
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alefreddy
1725130789
с трудовой победой!!!Барко просто супер!Зобнина давно пора продать-тормоз этот капитан
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Админ ресурс
1725131106
Спартак всегда инетересно смотреть, потому что честная борьба А вот купленные матчи болотного нацпроекта кроме его глоров никому не интересны
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