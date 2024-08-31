РПЛ. «Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» (1:0) и продлил беспроигрышную серию

«Спартак» в 7-м туре РПЛ победил дома «Рубин». Единственный мяч с пенальти забил Эсекьель Барко.

С 62-й минуты «Спартак» был в меньшинстве после удаления Романа Зобнина.

«Спартак» вернулся в топ-3. «Рубин» идет седьмым.

Москвичи довели беспроигрышную серию в РПЛ до шести встреч.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Барко, 74 (с пенальти).

Удаления: Зобнин, 62 (вторая ж.к.) – нет.

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