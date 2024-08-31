РПЛ. «Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» (1:0) и продлил беспроигрышную серию

«Спартак» в 7-м туре РПЛ победил дома «Рубин». Единственный мяч с пенальти забил Эсекьель Барко.
С 62-й минуты «Спартак» был в меньшинстве после удаления Романа Зобнина.
«Спартак» вернулся в топ-3. «Рубин» идет седьмым.
Москвичи довели беспроигрышную серию в РПЛ до шести встреч.
Россия. РПЛ. 7-й тур
Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Барко, 74 (с пенальти).
Удаления: Зобнин, 62 (вторая ж.к.) – нет.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Бомбардир»