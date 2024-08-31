Гонду прокомментировал дубль в ворота «Пари НН» в дебютном матче за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался после матча 7-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

У аргентинца дубль.

Это был дебютный матч Гонду в России.

Лусиано признан лучшим в матче.

«Очень рад, что смог помочь команде двумя забитыми мячами. Отмечу командное взаимодействие, мы провели хороший матч. Лично я очень рад, что для меня сложился так матч.

Со всеми и командами сложно играть. У всех есть хорошие игроки, любая команда может составить неприятности. Матч может перевернуться в любой момент, поэтому мы не делим команды на слабых и сильных. Надо отталкиваться от своей игры и показывать свой футбол. Сегодня мы его показали», – сказал Гонду.

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