Булыкин ответил, сколько голов Соболев забьет за «Зенит»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Наконец-то эта сага завершилась, теперь все будут думать только о футболе. Все будет зависеть от Соболева и от того, как он проявит себя в «Зените». Понятно, что шансы ему предоставят, но конкуренция в этой команде очень высокая.
Думаю, свои восемь-десять голов за «Зенит» Соболев забьет», – сказал Булыкин.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
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Источник: «РБ Спорт»