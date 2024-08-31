Булыкин ответил, сколько голов Соболев забьет за «Зенит»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Наконец-то эта сага завершилась, теперь все будут думать только о футболе. Все будет зависеть от Соболева и от того, как он проявит себя в «Зените». Понятно, что шансы ему предоставят, но конкуренция в этой команде очень высокая.

Думаю, свои восемь-десять голов за «Зенит» Соболев забьет», – сказал Булыкин.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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