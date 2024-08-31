Мостовой: «Соболев получил желаемое – трофеи и деньги»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал трансфер форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев в «Зените»? Это прекрасно, здесь ничего удивительного нет. Я понимал, что в итоге он окажется в «Зените». Просто не пойму, почему эту историю так сильно раздули. Все, что он хотел, получил, осуждать Соболева не нужно. Он пришел в клуб, где есть деньги, трофеи.

Нужно понимать: те идеалы, которые были раньше, сейчас просто исчезли. Уже никто не дорожит эмблемой, клубом, теперь неважно, воспитанник ты или нет. Соболев – не спартаковец, поэтому я спокойно отношусь к его трансферу в «Зенит», – сказал Мостовой.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?