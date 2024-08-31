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Мостовой: «Соболев получил желаемое – трофеи и деньги»

31 августа 2024, 12:12
9

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал трансфер форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев в «Зените»? Это прекрасно, здесь ничего удивительного нет. Я понимал, что в итоге он окажется в «Зените». Просто не пойму, почему эту историю так сильно раздули. Все, что он хотел, получил, осуждать Соболева не нужно. Он пришел в клуб, где есть деньги, трофеи.

Нужно понимать: те идеалы, которые были раньше, сейчас просто исчезли. Уже никто не дорожит эмблемой, клубом, теперь неважно, воспитанник ты или нет. Соболев – не спартаковец, поэтому я спокойно отношусь к его трансферу в «Зенит», – сказал Мостовой.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Мостовой Александр
Комментарии (9)
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anatolich72
1725096365
Мостовой второй орлов, флюгеры.
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Desma
1725096763
Деньги - да, а вот трофеи только подержался........
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andrei-sarap-yandex
1725096768
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА МОСТОВОГО....СПАРТАК САМЫЙ Г---Й КЛУБ РОССИИ....НЕТ КОЛЕКТИВА В СПАРТАКЕ...ОДИН НЕГАТИВ
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ivany4
1725097548
Пока что тюлень получил деньги и негатив от болельщиков обоих клубов!!! Насчет трофеев - будем посмотреть! Есть подозрение, что всю отрицательную энергию, он и джикия забрали с собой.))
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...уефан
1725097804
...Соболев - черная метка, своего рода, Гарри Кейн в РПЛ)...
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neim
1725101141
Интересно, а какие он деньги получил ? Вроде в Спартаке ему 2,2 млн. евриков платили, не уж-то в Зените ещё больше собрались платиить ?
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slavа0508
1725105443
Ладно про деньги . а вот про трофеи может подождём не будем вешать заранее медальки. хотя у болотных и всё куплено ...
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