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Зарема: «Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы»

31 августа 2024, 11:00
27

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала трансфер Александра Соболева в «Зенит».

«Мне очень жаль и больно было видеть Александра в футболке «Зенита». Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы. Бывшие тренеры «Спартака» держатся за сердце от такой новости и спрашивают: «Как такое могло произойти? Что случилось?».

Ни у Ваноли, ни у Тедеско не было конфликтов с Соболевым. Была запредельная мотивация выигрывать, взаимное уважение и результат. Статистику игрока за годы в клубе не стереть ни из каких видеороликов.

Александр не Иуда, он предан футболу в первую очередь. Он обязательно это докажет всем! Кто предатель во всей этой истории, проявится позже», – сказала Салихова.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Салихова Зарема
Комментарии (27)
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SLADE2019
1725091825
Действительно, как в том незабываемом фильме, метет языком, как метлой. При первом возможном варианте, он навострил лыжи в ****. Нынешний тренер с ним в конфликт не входил, но и целовать ему твоего дельфина, тоже как то не с руки было за это. Тем более, то, как он играл в Оренбурге, пардон, яйца за это оторвать - мало. Хватит злопыхать, Заремба. Хочешь ты того, не хочешь, а Спартак до твоего старика был, будет и без него, то бишь вас.
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NewLife
1725092134
"Кто предатель во всей этой истории, проявится позже" Неужели Федун ?
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Cleaner
1725092759
Дельфин теперь будет БИТЬСЯ об питерский гранит! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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alefreddy
1725093332
Саша сдулся давно пусть теперь лавку полирует.Конечно дадут минутки как Сергееву
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anatolich72
1725094877
Зачетно стебанул ась!
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Дубина
1725095627
Хорошо баба сказала)
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"supermax"
1725096061
Рыба на берегу дохнет... Ей водички бы
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ivany4
1725096410
Зарема, не сотвори себе кумира!!! Раз все было так хорошо при Тедеско и Ваноли, где был ваш руководящий талант, что вы не смогли удержать их и построить сильный клуб и команду?? Мартышка к старости слаба глазами стала;.... Вот тут и стало проявляться невежество и самодовольство.)))
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anatolich72
1725096436
Там его и завялят.
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NewLife
1725105527
Хороший заплыв за баблом))
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