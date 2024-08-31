Зарема: «Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала трансфер Александра Соболева в «Зенит».

«Мне очень жаль и больно было видеть Александра в футболке «Зенита». Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы. Бывшие тренеры «Спартака» держатся за сердце от такой новости и спрашивают: «Как такое могло произойти? Что случилось?».

Ни у Ваноли, ни у Тедеско не было конфликтов с Соболевым. Была запредельная мотивация выигрывать, взаимное уважение и результат. Статистику игрока за годы в клубе не стереть ни из каких видеороликов.

Александр не Иуда, он предан футболу в первую очередь. Он обязательно это докажет всем! Кто предатель во всей этой истории, проявится позже», – сказала Салихова.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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