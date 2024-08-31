Подробности прощания Соболева с игроками «Спартака»

Стали известны подробности прощания форварда Александра Соболева со «Спартаком».

«Соболев поблагодарил игроков «Спартака» и предложил им помощь в случае необходимости, прежде чем выйти из командного чата.

Спортсмен отметил, что несмотря на вражду на поле из-за предстоящей игры в конкурирующей команде, он всегда готов помочь бывшим партнeрам в обычной жизни», – написал источник.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил нападающего за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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