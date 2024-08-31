Соболев перешел в «Зенит», Алиева объявили в розыск, топ-трансфер «МЮ» и другие новости

Соболев с трудом прошел осмотр у психолога «Зенита»

Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы и Лиги конференций

Алиева объявили в розыск за публичные призывы к терроризму

«Зенит» объявил о трансфере Соболева – форвард попрощался со «Спартаком»

В «Зените» прояснили будущее Сергеева после прихода Соболева

«Динамо» купит бразильца за 5 миллионов

Участник Евро-2020 в составе сборной России объявил о завершении карьеры

«Милан» и «Рома» совершили обмен игроками

«Манчестер Юнайтед» объявил о выкупе опорника «ПСЖ» за 50 миллионов

Экс-спартаковец Жиго перешел в итальянский клуб