В «Зените» прояснили будущее Сергеева после прихода Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нападающего Ивана Сергеева.

Сообщалось, что Сергеева отпустят в другую команду после покупки у «Спартака» Александра Соболева.

– Иван Сергеев поехал вместе с командой на игру [с «Пари НН»], вопрос трансфера Соболева никак не связан с Сергеевым.

– Можете сказать, что он точно останется в «Зените»?

– Я же не гадалка на кофейной гуще. Мы очень ценим Ивана за то, что он сделал и делает для команды.

Чего стоит гол, который привел ко второй звезде, такое не забывается.