В «Зените» прояснили будущее Сергеева после прихода Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нападающего Ивана Сергеева.
Сообщалось, что Сергеева отпустят в другую команду после покупки у «Спартака» Александра Соболева.
– Иван Сергеев поехал вместе с командой на игру [с «Пари НН»], вопрос трансфера Соболева никак не связан с Сергеевым.
– Можете сказать, что он точно останется в «Зените»?
– Я же не гадалка на кофейной гуще. Мы очень ценим Ивана за то, что он сделал и делает для команды.
Чего стоит гол, который привел ко второй звезде, такое не забывается.
- В новом сезоне Сергеев поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 130 минут
- В его активе 1 голевая передача.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны ЦСКА, «Локомотива» и «Крыльев Советов».
Источник: «Матч ТВ»