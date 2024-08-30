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  • В «Зените» прояснили будущее Сергеева после прихода Соболева

В «Зените» прояснили будущее Сергеева после прихода Соболева

30 августа 2024, 17:53
8

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нападающего Ивана Сергеева.

Сообщалось, что Сергеева отпустят в другую команду после покупки у «Спартака» Александра Соболева.

Иван Сергеев поехал вместе с командой на игру [с «Пари НН»], вопрос трансфера Соболева никак не связан с Сергеевым.

– Можете сказать, что он точно останется в «Зените»?

– Я же не гадалка на кофейной гуще. Мы очень ценим Ивана за то, что он сделал и делает для команды.

Чего стоит гол, который привел ко второй звезде, такое не забывается.

  • В новом сезоне Сергеев поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 130 минут
  • В его активе 1 голевая передача.
  • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
  • Сообщалось об интересе к форварду со стороны ЦСКА, «Локомотива» и «Крыльев Советов».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Сергеев Иван Соболев Александр Медведев Александр
Комментарии (8)
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insider_retro
1725030128
Не для того Соболева за червонец взяли, что бы потом к будущему Сергеева приплетать кофейную гущу...
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Garrincha58
1725030612
Я бы хотел, чтобы он вернулся в Крылья Советов.
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Админ ресурс
1725030907
Вот так на болотах относятся к заслуженным игрунам. Унижение и послание на куй ждет всех, кто доверится болотному менеджменту.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1725032344
ФК Газпром гипотетически может купить сборную Бразилии
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1725033439
Будущее всех россиян в ФК Газпром проблематично... Российский игроки для тех, кто рулит в газовом монополисте, не в приоритете...
Ответить
BAIv
1725039079
Отдайте Ваню в Крылья, он там хорошо играл!
Ответить
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