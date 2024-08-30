Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соболев с трудом прошел осмотр у психолога «Зенита»

30 августа 2024, 14:40
22

Нападающий Александр Соболев завершил медицинское обследование перед трансфером из «Спартака» в «Зенит».

У 27-летнего футболиста не выявлено физических проблем, зато возникли вопросы к его ментальному здоровью.

«Саня прошeл медицинское обследование меньше часа назад. Оно заняло порядка 240 минут – всe это время он бегал в спецобмундировании, тягал железки и выполнял другие упражнения на выносливость и силу.

Специалисты везде поставили высший балл – старые травмы не дали о себе знать. Кроме душевных. Спортсмен с трудом прошeл переговоры с психологом.

Менталочка оказалась на грани – в целом норм, но рубцы из-за скандалов, интриг и расследований дали о себе знать», – сообщил источник.

  • Ожидается, что «Зенит» объявит о трансфере сегодня.
  • За нападающего заплатят около 10 млн евро.

Еще по теме:
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА 8
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА 4
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно» 1
Источник: Mash
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1725018588
То Барриоса тень неумолимо застит свет...)
Ответить
ScarlettOgusania
1725018600
"Менталочка оказалась на грани", все мысли о деньгах на карте и поскорей, пока "болотные ветра не обтесали" дельфина, обчешут - присядет на лавку!))
Ответить
Админ ресурс
1725019471
Это он переживает, что в болотный клуб подался. Думает, на куя я собрался за позор и посмешище гонять
Ответить
Spartak_forv@
1725020232
Что вы видите на этой картинке?Контр-страйк
Ответить
Ниф-Ниф
1725020279
Не успели взять и уже надломили...
Ответить
slavа0508
1725020864
Самые больные на голову . это сами психологи ...
Ответить
...уефан
1725021013
...рыдал в надрыв на груди у дамы в белом!... И красные кресты! "И черный кабинет И ждёт в стволе патрон"(с)...
Ответить
BuenosArgentina
1725021456
Руководству и болелам Зенита нужно поддержать парня, он же свой теперь , ну что он сделал ? Просто перешел в другой клуб, набросились как коршуны, заклевали уже до того что психолога пройти не может ...
Ответить
kvm
1725021865
Он то плакал, то смеялся, То щетинился как ёж — Он над нами издевался… Ну сумасшедший — что возьмёшь!
Ответить
Бригадный
1725032620
Саня, абсолютно все болельщики, желающие успехов российскому футболу, за тебя. Помнится, Дзюба (еще совсем нищий в плане голевого счета) сказал Кержакову: я иду за тобой. Теперь очередь Сани сказать аналогичное Дзюбе. И побить бомбардирский рекорд.
Ответить
Главные новости
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
21:09
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
14
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
7
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
Все новости
Все новости
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
21:47
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
21:29
1
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
20:17
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
22
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
3
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
5
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
13
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+