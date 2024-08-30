Соболев с трудом прошел осмотр у психолога «Зенита»

Нападающий Александр Соболев завершил медицинское обследование перед трансфером из «Спартака» в «Зенит».

У 27-летнего футболиста не выявлено физических проблем, зато возникли вопросы к его ментальному здоровью.

«Саня прошeл медицинское обследование меньше часа назад. Оно заняло порядка 240 минут – всe это время он бегал в спецобмундировании, тягал железки и выполнял другие упражнения на выносливость и силу.

Специалисты везде поставили высший балл – старые травмы не дали о себе знать. Кроме душевных. Спортсмен с трудом прошeл переговоры с психологом.

Менталочка оказалась на грани – в целом норм, но рубцы из-за скандалов, интриг и расследований дали о себе знать», – сообщил источник.