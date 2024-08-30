Соболев попрощался со «Спартаком»

Александр Соболев поблагодарил «Спартак» после ухода в «Зенит».
«Я принял решение уйти из «Спартака». Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере.
Мы обсуждали с руководством мое возможное продолжение карьеры в «Спартаке», но я выбрал идти дальше.
Благодарен «Спартаку» за все эти годы. Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена. Спасибо за все!» – написал форвард в своем телеграм-канале.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил нападающего за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
Источник: телеграм-канал Александра Соболева