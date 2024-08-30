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Соболев попрощался со «Спартаком»

30 августа 2024, 19:07
33

Александр Соболев поблагодарил «Спартак» после ухода в «Зенит».

«Я принял решение уйти из «Спартака». Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере.

Мы обсуждали с руководством мое возможное продолжение карьеры в «Спартаке», но я выбрал идти дальше.

Благодарен «Спартаку» за все эти годы. Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена. Спасибо за все!» – написал форвард в своем телеграм-канале.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил нападающего за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: телеграм-канал Александра Соболева
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (33)
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DVOK68
1725035479
Всё бы нормально,но уж очень громко/истерично уходил Саша...По людски веди и отношение к тебе соответственное будет,не по людски-и в этом случае отношение соответствующее)
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Админ ресурс
1725035548
Надоить газпрем на 10 лямов за плаксивую истеричку это бесценно))) Сглатывать, болотный глор, мечты сбываются
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партизан84
1725035931
Новые вызовы, серьёзно? Новый вызов у Головина, Миранчука, Кузяева и тд. А у тебя упрощение пути и утяжеление кошелька.
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Desma
1725036048
Трибуна хряков даже поднялась............
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NewLife
1725036840
Стоило Соболю уйти из Спартака, и что-то не стало слышно воплей немытых тролей со словом "дельфин" ))
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k611
1725036918
Хотел уйти - ушёл. Слишком много шума вокруг персоны Соболева. Как будто в Зенит сам Мбаппе перешёл.
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ВасяК
1725037190
Был пацан,и нет пацана!!!
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FCSpartakM
1725037812
вызов-это Европа, остальное все - деньги, если ты и так играешь в одном из 6 топ-клубов России. Почему Тюкавину не нужен вызов в России, а Глушенкову и Соболю нужен?
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BuenosArgentina
1725038482
Он выбрал футбол ! ….
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zigbert
1725040605
Трудно понять как он представляет себе этот новый импульс.
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