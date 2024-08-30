Соболев попрощался со «Спартаком»

Александр Соболев поблагодарил «Спартак» после ухода в «Зенит».

«Я принял решение уйти из «Спартака». Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере.

Мы обсуждали с руководством мое возможное продолжение карьеры в «Спартаке», но я выбрал идти дальше.

Благодарен «Спартаку» за все эти годы. Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена. Спасибо за все!» – написал форвард в своем телеграм-канале.