Анчелотти раскрыл, на кого из представителей «Барселоны» жаловался Флику после Эль Класико

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, о чем выговаривал главному тренеру «Барселоны» Хансу-Дитеру Флику после матча 11-го тура Примеры (0:4).

«О чем был диалог с Ханси Фликом? Не о нем, но его ассистент вел себя не как джентльмен во время празднования. Я сказал об этом Ханси, и он согласился», – поделился Анчелотти после игры.