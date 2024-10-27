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  • Черданцев – о футбольной компетентности: «Я прокомментировал больше 1000 матчей – надо быть полным кретином, чтобы не начать разбираться в этом»

Черданцев – о футбольной компетентности: «Я прокомментировал больше 1000 матчей – надо быть полным кретином, чтобы не начать разбираться в этом»

27 октября 2024, 02:01
13

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев полагает, что разбирается в футболе.

  • Валерий Карпин ранее сказал в подкасте нападающего «Краснодара» Федора Смолова: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
  • Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

«Во время репортажей я не беру на себя сложные оценки, какие-то тактические нюансы. Я не тренер.

Но, извините, я прокомментировал больше 1000 матчей уровня Лиги чемпионов с топ-игроками. Надо быть полным кретином, чтобы не начать в этом хоть как-то разбираться», – сказал Черданцев на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • Черданцев комментирует футбол с прошлого века.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
Комментарии (13)
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Дуся пищевик.
1729984909
Он и есть кретин!Шмякины Журавели Черданцевы Геничи ну и бабушка Орлова.Весь цвэт! Даже Перетурин в гробу переворачивается от таких коллег!
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Борис34684
1729988593
Так получается на трепач тв одни кретины, сам черданец сказал. Я полностью соглашусь.
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spam2009
1729995302
получается чердак полный кретин
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baggio80
1730004334
Ну вы и есть полный кретин
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subbotaspartak
1730005281
...надо быть полным кретином, чтобы не начать разбираться в этом»... С кем не бывает...
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evgevg13
1730005667
Прокомментировал более 1000 матчей и как не разбирался в футболе, так и не разбирается. Хоть честно признался, кто он на самом деле
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biber.ru
1730014677
Кто-то работает, а кто-то п.здит, так мир устроен.
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andr45
1730015142
«Надо быть полным кретином, чтобы не начать в этом хоть как-то разбираться» ЛОВЧЕВ в эфире телеканала «Матч ТВ» эмоционально высказался в адрес ведущих и участников программы Дмитрия Губерниева, Константина Генича и Георгия Черданцева: «Как мне трудно с дилетантами, ребята. Кого назвал дилетантами? Всех вас» Такого же мнения придерживается и АРШАВИН. Так что пусть каждый делает выводы об интеллекте чердака)
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sined1951
1730016059
В твоих комментариях 80% ненужной болтовни, так что количеством матчей хвалиться нечего. Создается впечатление, что ваша "банда" комментаторов существует сама по себе, никто не вникает как вы комментируете, не разбирает ваши ошибки и методы комментирования.Считаю, вам уже давно пора сменить профессию, в этой вы изжили себя.
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NewLife
1730016930
"Надо быть полным кретином, чтобы не начать в этом хоть как-то разбираться»," Вот здесь ты прав, сказав, кто ты такой))))
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