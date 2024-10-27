Черданцев – о футбольной компетентности: «Я прокомментировал больше 1000 матчей – надо быть полным кретином, чтобы не начать разбираться в этом»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев полагает, что разбирается в футболе.

Валерий Карпин ранее сказал в подкасте нападающего «Краснодара» Федора Смолова: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».

Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

«Во время репортажей я не беру на себя сложные оценки, какие-то тактические нюансы. Я не тренер.

Но, извините, я прокомментировал больше 1000 матчей уровня Лиги чемпионов с топ-игроками. Надо быть полным кретином, чтобы не начать в этом хоть как-то разбираться», – сказал Черданцев на бусти-аккаунте Сергея Егорова.