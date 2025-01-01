Черданцев рассказал, почему хочет поехать в США для работы на ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал новость о покупке каналом эксклюзивных прав на трансляций матчей чемпионата мира-2026.

– Под Новый год это хорошая новость. Жаль, что пока сборная России не принимает участие в отборе, но нужно понимать, что отобраться на чемпионат мира крайне сложная задача даже при расширенном до 48 команд турнире. Никто не может тебе гарантировать, что ты квалифицируешься от Европы.

Показ такого большого соревнования, на мой взгляд, не должен быть привязан к присутствию или отсутствию сборной твоей страны. Россия в 2006 и 2010 годах пропускала чемпионаты мира, но от этого интерес публики к соревнованиям не становился ниже.

Это масштабное событие, тем более что этот чемпионат мира пройдет в новом формате – 48 команд, почти весь континент этот турнир принимает. Особое футбольное событие. По атмосфере, антуражу оно будет эксклюзивным, особенно уникальным. Очень здорово, что мы все это покажем.

– Хочется ли комментировать матчи именно с места событий?

– Еще бы. Это основная мотивация в профессии – быть непосредственным участником событий. Дай бог, чтобы с логистикой все сложилось благополучно. Я был на различных спортивных соревнованиях в Америке, но на футболе там не был ни разу в жизни. Хочется что‑то новое для себя открыть, хотя я в профессии уже много лет, но футбола в этих странах не видел.