Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Черданцев рассказал, почему хочет поехать в США для работы на ЧМ-2026

    Черданцев рассказал, почему хочет поехать в США для работы на ЧМ-2026

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал новость о покупке каналом эксклюзивных прав на трансляций матчей чемпионата мира-2026.

    – Под Новый год это хорошая новость. Жаль, что пока сборная России не принимает участие в отборе, но нужно понимать, что отобраться на чемпионат мира крайне сложная задача даже при расширенном до 48 команд турнире. Никто не может тебе гарантировать, что ты квалифицируешься от Европы.

    Показ такого большого соревнования, на мой взгляд, не должен быть привязан к присутствию или отсутствию сборной твоей страны. Россия в 2006 и 2010 годах пропускала чемпионаты мира, но от этого интерес публики к соревнованиям не становился ниже.

    Это масштабное событие, тем более что этот чемпионат мира пройдет в новом формате – 48 команд, почти весь континент этот турнир принимает. Особое футбольное событие. По атмосфере, антуражу оно будет эксклюзивным, особенно уникальным. Очень здорово, что мы все это покажем.

    – Хочется ли комментировать матчи именно с места событий?

    – Еще бы. Это основная мотивация в профессии – быть непосредственным участником событий. Дай бог, чтобы с логистикой все сложилось благополучно. Я был на различных спортивных соревнованиях в Америке, но на футболе там не был ни разу в жизни. Хочется что‑то новое для себя открыть, хотя я в профессии уже много лет, но футбола в этих странах не видел.

    • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
    • Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных соревнованиях с февраля 2026 года.

    Новости по теме
    Черданцев определил разочарование первой части сезона РПЛ 5
    Черданцев назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ 4
    Черданцев высказался о проблемах Соболева 10
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2025 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    zigbert
    1735800472
    Почему бы не поучаствовать,тем более не за свой счёт.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 