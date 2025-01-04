Романцев похвалил Угальде: «Наш человек, спартаковский!»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев отметил характер нападающего Манфреда Угальде.

«Продолжит Угальде забивать – буду называть лидером. Перестанет – повременю.

А если серьезно, то я очень рад, что, хлебнув критики после прихода в «Спартак», парень не поплыл, не сдался и заткнул скептиков за пояс. Значит, наш человек, спартаковский!

Ну и, конечно, спасибо Станковичу за терпение и чутье, благодаря которому Угальде стал острее, мобильнее, точнее. Да еще блеснул техническими тонкостями, которые дают возможность забивать в сложнейших ситуациях.

Вспомните его первый мяч во встрече с «Динамо» – классика! А его перевод в центр атаки – своевременная и важная тренерская находка», – сказал Романцев.