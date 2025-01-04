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    Романцев похвалил Угальде: «Наш человек, спартаковский!»

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев отметил характер нападающего Манфреда Угальде.

    «Продолжит Угальде забивать – буду называть лидером. Перестанет – повременю.

    А если серьезно, то я очень рад, что, хлебнув критики после прихода в «Спартак», парень не поплыл, не сдался и заткнул скептиков за пояс. Значит, наш человек, спартаковский!

    Ну и, конечно, спасибо Станковичу за терпение и чутье, благодаря которому Угальде стал острее, мобильнее, точнее. Да еще блеснул техническими тонкостями, которые дают возможность забивать в сложнейших ситуациях.

    Вспомните его первый мяч во встрече с «Динамо» – классика! А его перевод в центр атаки – своевременная и важная тренерская находка», – сказал Романцев.

    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
    • Его рыночная цена – 15 млн евро.
    • Сообщалось, что за форвардом следят 11 клубов АПЛ. Также он интересен «ПСЖ» и «Монако».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.01.2025 12:24
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    Комментарии (13)
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    Кривая да нелёгкая
    1735985017
    Пипец) то дух спартаковский то вот ещё) чего только не скажешь и не наговоришь если всегда под кайфом)
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    andr45
    1735987206
    Его не критиковали, а ТРАВИЛИ! МОСТОВОЙ «Я не знаю уровень этого игрока[Угальде]. Единственное, что знаю, – переплата идет в три раза.» КОРНЕЕВ «Тюкавин обладает всеми топовыми характеристиками, он может изменить ход матча, а Угальде — игрок момента. Тюкавин и Угальде находятся на разных планетах» ЧЕРДАНЦЕВ «Угальде купили за 13 млн, но он ничего не показал» КЕЧИНОВ «Сезон «Спартака» провален. Угальде не оправдывает надежд» ЧЕРВИЧЕНКО «Не понимаю, зачем кого‑то проспонсировали трансфером Угальде. Его не видно на поле. Это деньги на ветер»
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    ...уефан
    1735987213
    ...спасибо, Иваныч, за оценку и добрые слова в адрес Угальде... Его потенциал и работоспособность была видна сразу, с первых появлений на поле. Он заслужил!...
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    ПалкоВводецъ007
    1735987496
    Твой, твой человек. Скоро с горя забухает, как ты в бытность в спрамтаке.
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    subbotaspartak
    1735993340
    Да, надолго ли?
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    DOCTOR PENALTY
    1736003799
    Вся правда в первых словах Романцева, несмотря на то, что это шутка. Время покажет. ***
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    zigbert
    1736013767
    Жаль только что удержать его надолго в Спартаке будет трудно.
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