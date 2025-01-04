Ахметов назвал партнера по «Зениту» с лучшим чувством юмора

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов ответил на вопросы о шутках внутри команды.
- 27-летний футболист в петербургском клубе ровно год.
- Его статистика: 15 матчей без голевых действий.
– В «Зените» за год стали своим?
– Я сразу адаптировался. Ребята все абсолютно нормальные, хорошие. Со всеми можно пошутить, есть свои приколы. Но у меня в этом плане никогда не было проблем.
– Над вами тоже шутят?
– Конечно. Это абсолютно нормально в коллективе. Особенно в чуть более узком кругу, в котором с кем‑то общаешься чуть чаще.
– В вашем случае кто в него входит?
– В основном российские игроки плюс Нурик Алип.
– У кого из ребят если уж шутка, так шутка?
– Наверное, у Миши Кержакова. Он же самый «дед» у нас (смеется). И с юмором у него всегда полный порядок.