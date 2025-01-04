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    • Ахметов назвал партнера по «Зениту» с лучшим чувством юмора

    Ахметов назвал партнера по «Зениту» с лучшим чувством юмора

    Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов ответил на вопросы о шутках внутри команды.

    • 27-летний футболист в петербургском клубе ровно год.
    • Его статистика: 15 матчей без голевых действий.

    – В «Зените» за год стали своим?

    – Я сразу адаптировался. Ребята все абсолютно нормальные, хорошие. Со всеми можно пошутить, есть свои приколы. Но у меня в этом плане никогда не было проблем.

    – Над вами тоже шутят?

    – Конечно. Это абсолютно нормально в коллективе. Особенно в чуть более узком кругу, в котором с кем‑то общаешься чуть чаще.

    – В вашем случае кто в него входит?

    – В основном российские игроки плюс Нурик Алип.

    – У кого из ребят если уж шутка, так шутка?

    – Наверное, у Миши Кержакова. Он же самый «дед» у нас (смеется). И с юмором у него всегда полный порядок.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.01.2025 12:48
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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ007
    1735988202
    Выгоните его нафиг из команды. Тормоз полный этот Ахметка.
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