Ахметов назвал партнера по «Зениту» с лучшим чувством юмора

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов ответил на вопросы о шутках внутри команды.

27-летний футболист в петербургском клубе ровно год.

Его статистика: 15 матчей без голевых действий.

– В «Зените» за год стали своим?

– Я сразу адаптировался. Ребята все абсолютно нормальные, хорошие. Со всеми можно пошутить, есть свои приколы. Но у меня в этом плане никогда не было проблем.

– Над вами тоже шутят?

– Конечно. Это абсолютно нормально в коллективе. Особенно в чуть более узком кругу, в котором с кем‑то общаешься чуть чаще.

– В вашем случае кто в него входит?

– В основном российские игроки плюс Нурик Алип.

– У кого из ребят если уж шутка, так шутка?

– Наверное, у Миши Кержакова. Он же самый «дед» у нас (смеется). И с юмором у него всегда полный порядок.