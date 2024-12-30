Черданцев определил разочарование первой части сезона РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскрыл, чем недоволен в первой части сезона РПЛ.
– Главное разочарование?
– Судейство. Очень много разговоров. Пару сезонов назад ситуация начала выправляться, много споров, нелогичности в принятии решений. Лучший арбитр Сергей Карасев допускает ошибки, которые признает ЭСК. Мы не понимаем логику принятия решений и отсутствие последовательности.
Плюс истории с Безбородовым и Федорищевым. Это все разочаровывает, над этим еще предстоит работать.
- Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.
- В турнире лидирует «Краснодар».
- «Зенит» и «Спартак» также в топ-3.
Источник: «Матч ТВ»