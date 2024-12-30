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    Черданцев высказался о проблемах Соболева

    Комментатор Георгий Черданцев сказал, что не хотел бы оказаться на месте нападающего Александра Соболева, перешедшего 30 августа из «Спартака» в «Зенит».

    – Что происходит с Соболевым?

    – Так бывает. Угальде тоже не мог забить первые полгода. Соболева подвела вся ситуация в «Спартаке», когда он не тренировался и по сути пропустил начало сезона.

    Вся обстановка вокруг трансфера была на радость блогерам и медиа. Я в этом тоже активно участвовал. Но для Соболева это было совсем не круто, на его месте я бы оказаться не хотел. Это отвлекает от футбола. Он попал в новый коллектив, где другие требования и другой футбол.

    Были и хорошие матчи. На мой взгляд, Саша в последние два сезона прибавил в подыгрыше. Он показывал это в некоторых матчах и участвовал в голевых атаках. Голы – это дело определенного везения, которое пока не на его стороне.

    • 27-летний Соболев провел 1 матч за «Спартак» в этом сезоне 21 июля, после чего был отстранен от работы с основным составом.
    • Сумма трансфера игрока в «Зенит» составила 10 миллионов евро.
    • В составе петербуржцев Соболев провел 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии (10)
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    FROLL007
    1735554697
    Долгая работа предстоит научится играть в футбол и отвыкания от спртаковских стеночек и забеганий. Глядишь человеком станет.
    Ответить
    Александр.Т.
    1735556133
    Да просто вы эксперты переоценивайте игрока
    Ответить
    Жорик секс обжорик
    1735556248
    в КонтраСтрайке тренируется норм) какие медиа??
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    andr45
    1735558471
    ЧЕРДАНЦЕВ «Это это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». Соболев, на мой взгляд, если не лучший, то один из лучших игроков «Спартака». И, в отличие от Кассьеры, настоящий боец, а не наблюдатель за футболом. То есть для «Зенита», я думаю, это игрок основы из сборной России.»
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    serhio80
    1735560830
    ******* жополиз чердак) кто мешал дельфину тренироваться?) Овечкин после перелома вышел и забил, а дельфин в доту рубился всю предсезонку)
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    Мордаванин
    1735561282
    десятку он конечно не отобьёт и незабьёт десятку норыло некоторым заткнёт это точно
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    алдан2014
    1735562337
    Сегодня день,что сказал Черданцев? Один из последних людей,что мнение интересует читателей бомбардира
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    BarStep
    1735564165
    Проблема Соболева одна… Какой-то идиот из системы Зенита пролоббировал его купить.. Всё
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