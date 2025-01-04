Романцев определил лучшего российского футболиста в 2024 году

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев назвал лучшего игрока России по итогам прошедшего года.

«Еще работая, никого не выделял ни после матчей, ни по окончании сезона, поскольку считал и считаю, что игра – дело коллективное, а короля делает свита.

Но сделаю исключение. Хотя уверен, что никого не удивлю, если соглашусь со своими друзьями Валерием Газзаевым и Валерием Карпиным, среди всех остальных выделивших Александра Головина.

Я не очень часто вижу его в составе «Монако», но то, как уверенно он выглядит в сборной, чувствует и понимает игру, позволяет считать его настоящим профессионалом высокого уровня.

А последний приезд в сборную на фоне гнилых разговоров, что вместо этого лучше тренироваться с бразильцами, говорит еще и о том, что Александр – порядочный, преданный России и футболу человек», – сказал Романцев.