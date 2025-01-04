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    • Романцев определил лучшего российского футболиста в 2024 году

    Романцев определил лучшего российского футболиста в 2024 году

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев назвал лучшего игрока России по итогам прошедшего года.

    «Еще работая, никого не выделял ни после матчей, ни по окончании сезона, поскольку считал и считаю, что игра – дело коллективное, а короля делает свита.

    Но сделаю исключение. Хотя уверен, что никого не удивлю, если соглашусь со своими друзьями Валерием Газзаевым и Валерием Карпиным, среди всех остальных выделивших Александра Головина.

    Я не очень часто вижу его в составе «Монако», но то, как уверенно он выглядит в сборной, чувствует и понимает игру, позволяет считать его настоящим профессионалом высокого уровня.

    А последний приезд в сборную на фоне гнилых разговоров, что вместо этого лучше тренироваться с бразильцами, говорит еще и о том, что Александр – порядочный, преданный России и футболу человек», – сказал Романцев.

    • В прошлом сезоне Александр Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.
    • В новом сезоне на его счету 19 игр, в которых он оформил 2+1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.01.2025 10:50
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    Комментарии (6)
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    Тинез Розоп
    1735978763
    С днем рождения Олег Иванович!
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1735980049
    Молодец !
    Ответить
    САДЫЧОК
    1735985105
    Какой Головин? Пасы вникуда! Он не видит игру! Батраков сильнее его в 10 раз!
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1735987919
    А не затух ли Головин в Монако? Что то его результативность там упала.
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    VPERDIV SPARTAK
    1735990767
    А че спартачей то нет из народной?
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