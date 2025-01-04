«Спартак» трогательно поздравил Романцева с днем рождения

Сегодня, 4 января, бывшему главному тренеру «Спартака» Олегу Романцеву исполнился 71 год.
Московский клуб трогательно поздравил его с днем рождения.
«В этот день мы говорим Олегу Ивановичу «Спасибо!» не только за две из четырех звезд, которые горят над нашей эмблемой, но и за фирменный стиль, влюбивший в «Спартак» миллионы болельщиков ✨
Желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С праздником, Олег Иванович!» – говорится в публикации.
- Будучи футболистом, Романцев выступал за «Спартак» с 1976 по 1983 год.
- За этот период он становился чемпионом СССР и победителем Первой лиги.
- Пост главного тренера Романцев занимал с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год.
- Под его руководством «Спартак» стал чемпионом СССР и обладателем Кубка страны, 8 раз выиграл чемпионат России, 3 раза – Кубок России, 3 раза играл в полуфиналах еврокубков.