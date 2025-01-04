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    «Спартак» трогательно поздравил Романцева с днем рождения

    Сегодня, 4 января, бывшему главному тренеру «Спартака» Олегу Романцеву исполнился 71 год.

    Московский клуб трогательно поздравил его с днем рождения.

    «В этот день мы говорим Олегу Ивановичу «Спасибо!» не только за две из четырех звезд, которые горят над нашей эмблемой, но и за фирменный стиль, влюбивший в «Спартак» миллионы болельщиков ✨

    Желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С праздником, Олег Иванович!» – говорится в публикации.

    • Будучи футболистом, Романцев выступал за «Спартак» с 1976 по 1983 год.
    • За этот период он становился чемпионом СССР и победителем Первой лиги.
    • Пост главного тренера Романцев занимал с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год.
    • Под его руководством «Спартак» стал чемпионом СССР и обладателем Кубка страны, 8 раз выиграл чемпионат России, 3 раза – Кубок России, 3 раза играл в полуфиналах еврокубков.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    04.01.2025 11:20
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    Комментарии (15)
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    Тинез Розоп
    1735981332
    Квинси тоже с днюхой!
    Ответить
    zigbert
    1735982383
    С Днем рождения Олег Иванович! Спасибо за многочисленные титулы в Спартаке! Здоровья и успехов в жизни. Жаль что не удалось реализовать себя в Спартаке на 100%.
    Ответить
    ...уефан
    1735983086
    ...здоровья! С Днём рождения, Олег Иванович! Было много славных дней...
    Ответить
    subbotaspartak
    1735983276
    Спартак Жив!
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1735987762
    И каждый по спартаковской традиции поднёс ему фунфырик, а Титов может что и позабористей.
    Ответить
    slavа0508
    1735988501
    Олег Иванович поздравляю . здоровья ...
    Ответить
    R_a_i_n
    1735991098
    С Днём рождения, Олег Иванович!
    Ответить
    Мордаванин
    1735993011
    оо щас иваныч при жизни замироточит от таких коментов поздравляю последнюю икону далее одникаррикатуры
    Ответить
    alefreddy
    1735995911
    С Днем Рождения ветеран и здоровья
    Ответить
    Ровесник Романцева
    1736008315
    С Днем Рождения ОИР! Долгих лет жизни!
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