«Спартак» трогательно поздравил Романцева с днем рождения

Сегодня, 4 января, бывшему главному тренеру «Спартака» Олегу Романцеву исполнился 71 год.

Московский клуб трогательно поздравил его с днем рождения.

«В этот день мы говорим Олегу Ивановичу «Спасибо!» не только за две из четырех звезд, которые горят над нашей эмблемой, но и за фирменный стиль, влюбивший в «Спартак» миллионы болельщиков ✨

Желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С праздником, Олег Иванович!» – говорится в публикации.